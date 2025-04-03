Писанка чи крашанка? Як правильно називати великодні яйця і в чому різниця
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Між ними є разюча відмінність
На великодньому столі поряд з пасками зазвичай кладуть розфарбовані яйця, які українці називають писанками і крашанками. Проте це два різних поняття, які не слід плутати.
"Телеграф" розповість, у чому різниця між писанками і крашанками, а також як правильно називати розфарбовані яйця на Великдень.
Зауважимо, що зварені у натуральних барвниках яйця називають крашанками, тобто ті, що пофарбовані. Яйця, які розписують спеціальними тематичними орнаментами називають писанками. Їх не варять у барвниках. Якщо ж яйце розфарбовують різними барвниками за допомогою листочків, сіточки, воно все одно називається крашанкою.
Як відрізнити крашанки від писанок
Писанка:
- сире яйце (інколи для навчального розпису його видувають);
- не вживають у їжу;
- пишуть бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори;
- наносять орнаменти, який має особливе значення;
- дарують, бажаючи здоров’я, народження діток, для захисту роду, дому та господарства, гарного врожаю, дощів, для захисту від блискавки та інших негараздів.
Крашанка:
- варене яйце;
- його вживають в їжу;
- яйце фарбують одним кольором, наприклад, у цибулинні. Іноді крашанки фарбують кількома барвниками, створюють візерунки за допомогою листочків тощо;
- крашанками грають у великодні забави (в набитки, котка, кидка).
Додамо, що крашанки традиційно виготовляють у суботу напередодні Великодня, а от писанки розписують протягом усього Великоднього посту.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською називати традиційний великодній виріб з тіста: паска чи куліч.