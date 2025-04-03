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Писанка чи крашанка? Як правильно називати великодні яйця і в чому різниця

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Як правильно: писанка чи крашанка Новина оновлена 03 квітня 2025, 09:53
Як правильно: писанка чи крашанка. Фото Колаж "Телеграф"

Між ними є разюча відмінність

На великодньому столі поряд з пасками зазвичай кладуть розфарбовані яйця, які українці називають писанками і крашанками. Проте це два різних поняття, які не слід плутати.

"Телеграф" розповість, у чому різниця між писанками і крашанками, а також як правильно називати розфарбовані яйця на Великдень.

Зауважимо, що зварені у натуральних барвниках яйця називають крашанками, тобто ті, що пофарбовані. Яйця, які розписують спеціальними тематичними орнаментами називають писанками. Їх не варять у барвниках. Якщо ж яйце розфарбовують різними барвниками за допомогою листочків, сіточки, воно все одно називається крашанкою.

Як відрізнити крашанки від писанок

Писанка:

  • сире яйце (інколи для навчального розпису його видувають);
  • не вживають у їжу;
  • пишуть бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори;
  • наносять орнаменти, який має особливе значення;
  • дарують, бажаючи здоров’я, народження діток, для захисту роду, дому та господарства, гарного врожаю, дощів, для захисту від блискавки та інших негараздів.

Крашанка:

  • варене яйце;
  • його вживають в їжу;
  • яйце фарбують одним кольором, наприклад, у цибулинні. Іноді крашанки фарбують кількома барвниками, створюють візерунки за допомогою листочків тощо;
  • крашанками грають у великодні забави (в набитки, котка, кидка).

Додамо, що крашанки традиційно виготовляють у суботу напередодні Великодня, а от писанки розписують протягом усього Великоднього посту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською називати традиційний великодній виріб з тіста: паска чи куліч.

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#Писанка #Крашанка #Як правильно #Великдень