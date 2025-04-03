Писанка чи крашанка? Як правильно називати великодні яйця і в чому різниця

Між ними є разюча відмінність

На великодньому столі поряд з пасками зазвичай кладуть розфарбовані яйця, які українці називають писанками і крашанками. Проте це два різних поняття, які не слід плутати.

"Телеграф" розповість, у чому різниця між писанками і крашанками, а також як правильно називати розфарбовані яйця на Великдень.

Зауважимо, що зварені у натуральних барвниках яйця називають крашанками, тобто ті, що пофарбовані. Яйця, які розписують спеціальними тематичними орнаментами називають писанками. Їх не варять у барвниках. Якщо ж яйце розфарбовують різними барвниками за допомогою листочків, сіточки, воно все одно називається крашанкою.

Як відрізнити крашанки від писанок

Писанка:

сире яйце (інколи для навчального розпису його видувають);

не вживають у їжу;

пишуть бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори;

наносять орнаменти, який має особливе значення;

дарують, бажаючи здоров’я, народження діток, для захисту роду, дому та господарства, гарного врожаю, дощів, для захисту від блискавки та інших негараздів.

Крашанка:

варене яйце;

його вживають в їжу;

яйце фарбують одним кольором, наприклад, у цибулинні. Іноді крашанки фарбують кількома барвниками, створюють візерунки за допомогою листочків тощо;

крашанками грають у великодні забави (в набитки, котка, кидка).

Додамо, що крашанки традиційно виготовляють у суботу напередодні Великодня, а от писанки розписують протягом усього Великоднього посту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською називати традиційний великодній виріб з тіста: паска чи куліч.