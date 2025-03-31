"Паска", "Пасха" чи "Великдень"? Як правильно називати велике християнське свято

Є правила, які просто потрібно запам’ятати

Великдень і Пасха — слова, які дуже часто плутають українською мовою, коли постає питання, як правильно називати велике християнське свято. Насправді є тільки один правильний варіант.

Відомий український вчитель та філолог Олександр Авраменко пояснив, що такого слова, як "Пасха", немає у словнику української мови за редакцією Бориса Грінченка. Це слово – відповідність єврейській назві свята, Песаху (Пасха).

Також Авраменко підкреслив, що від нього походить назва традиційної для християнського свята солодкої випічки "паски".

При цьому, у словнику Б. Грінченка є "Великдень" и "Великодень", які визначаються як "Світле Воскресіння".

Паска

Тобто, слід запам’ятати, що ці українські слова мають такі значення:

"Паска" – солодкий хліб, який випікають до християнського свята.

– солодкий хліб, який випікають до християнського свята. "Пасха" – назва відповідного єврейського свята.

– назва відповідного єврейського свята. "Великдень", "ВелИкодень" — християнське свято Воскресіння Христа.

— християнське свято Воскресіння Христа. "Крашанка" або "писанка" — фарбовані яйця.

"Крашанка" або "писанка"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською мовою правильно називати весняні квіти. Багато хто робить помилки в назвах і виходить русизм.