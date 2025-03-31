"Паска", "Пасха" чи "Великдень"? Як правильно називати велике християнське свято
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Є правила, які просто потрібно запам’ятати
Великдень і Пасха — слова, які дуже часто плутають українською мовою, коли постає питання, як правильно називати велике християнське свято. Насправді є тільки один правильний варіант.
Відомий український вчитель та філолог Олександр Авраменко пояснив, що такого слова, як "Пасха", немає у словнику української мови за редакцією Бориса Грінченка. Це слово – відповідність єврейській назві свята, Песаху (Пасха).
Також Авраменко підкреслив, що від нього походить назва традиційної для християнського свята солодкої випічки "паски".
При цьому, у словнику Б. Грінченка є "Великдень" и "Великодень", які визначаються як "Світле Воскресіння".
Тобто, слід запам’ятати, що ці українські слова мають такі значення:
- "Паска" – солодкий хліб, який випікають до християнського свята.
- "Пасха" – назва відповідного єврейського свята.
- "Великдень", "ВелИкодень" — християнське свято Воскресіння Христа.
- "Крашанка" або "писанка" — фарбовані яйця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською мовою правильно називати весняні квіти. Багато хто робить помилки в назвах і виходить русизм.