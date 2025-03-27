Ці популярні 5 слів лише одиниці можуть перекласти українською правильно: перевірте себе
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Ці слова часто звучать у побуті
В українській мові існує чимало цікавих та милозвучних відповідників до російських слів. Проте є серед них і ті, які не усім з першого разу вдається правильно перекласти.
"Телеграф" розповість про 5 поширених слів, які складно швидко перекласти на українську. Зауважимо, що більшість з них мають по кілька синонімів.
До прикладу, труднощі можуть виникнути зі словом "вызывающий", яке помилково перекладають як "викликаючий". Або ж слово "баловать" в українські буде не "балувати".
Які слова важко перекласти з першого разу
"Вызывающий"— це слово означає когось або щось, що викликає емоції. Зазвичай йдеться про щось негативне чи неприйнятне. Українською правильно казати:
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
"Мнимый" — це щось фальшиве, надумане, те, що не відповідає дійсності. Правильно українською казати:
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Ущерб" — це слово описує і фінансові, і матеріальні втрати. Правильно перекладати так:
- збиток;
- шкода;
- невигода.
"Баловать" — це приділяти комусь забагато уваги чи турботи, слідуючи усім бажанням об'єкта. Так часто кажуть про дітей — "розбаловали ребенка", але українською буде — "розпестили дитину". Правильні варіанти перекладу:
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
"Внушительный" — це щось велике, масштабне, те, що справляє сильне враження. Українською можна сказати:
- значний;
- авторитетний;
- той, що вражає.
Зауважимо, що деякі зі слів слід правильно використовувати відповідно до контексту. До того ж від вищевказаних слів не слід утворювати дієприкметники з закінченням -ючи. Казати "вражаючий" та "викликаючий" не правильно.
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