Ці популярні 5 слів лише одиниці можуть перекласти українською правильно: перевірте себе

Ці слова часто звучать у побуті

В українській мові існує чимало цікавих та милозвучних відповідників до російських слів. Проте є серед них і ті, які не усім з першого разу вдається правильно перекласти.

"Телеграф" розповість про 5 поширених слів, які складно швидко перекласти на українську. Зауважимо, що більшість з них мають по кілька синонімів.

До прикладу, труднощі можуть виникнути зі словом "вызывающий", яке помилково перекладають як "викликаючий". Або ж слово "баловать" в українські буде не "балувати".

Які слова важко перекласти з першого разу

"Вызывающий"— це слово означає когось або щось, що викликає емоції. Зазвичай йдеться про щось негативне чи неприйнятне. Українською правильно казати:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Мнимый" — це щось фальшиве, надумане, те, що не відповідає дійсності. Правильно українською казати:

уявний;

удаваний;

позірний.

"Ущерб" — це слово описує і фінансові, і матеріальні втрати. Правильно перекладати так:

збиток;

шкода;

невигода.

"Баловать" — це приділяти комусь забагато уваги чи турботи, слідуючи усім бажанням об'єкта. Так часто кажуть про дітей — "розбаловали ребенка", але українською буде — "розпестили дитину". Правильні варіанти перекладу:

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный" — це щось велике, масштабне, те, що справляє сильне враження. Українською можна сказати:

значний;

авторитетний;

той, що вражає.

Зауважимо, що деякі зі слів слід правильно використовувати відповідно до контексту. До того ж від вищевказаних слів не слід утворювати дієприкметники з закінченням -ючи. Казати "вражаючий" та "викликаючий" не правильно.

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