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Писанка или крашанка? Как правильно называть пасхальные яйца и в чем разница

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как правильно: писанка или крашанка Новость обновлена 03 апреля 2025, 09:53
Как правильно: писанка или крашанка. Фото Коллаж "Телеграф"

Между ними есть разительное отличие

На пасхальном столе рядом с куличами обычно кладут раскрашенные яйца, которые украинцы называют писанками и крашанками. Однако это два разных понятия, которые не следует путать.

"Телеграф" расскажет, в чем разница между писанками и крашанками, а также как правильно называть раскрашенные яйца на Пасху.

Заметим, что сваренные в натуральных красителях яйца называют крашанками, то есть окрашенные. Яйца, расписываемые специальными тематическими орнаментами называют писанками. Их не варят в красителях. Если же яйцо раскрашивают разными красителями с помощью листочков, сеточки, оно все равно называется крашанкой.

Как отличить крашанки от писанок

Писанка:

  • сырое яйцо (иногда для учебной росписи его выдувают);
  • не употребляют в пищу;
  • пишут пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;
  • наносят орнаменты, имеющие особое значение;
  • дарят, желая здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, хорошего урожая, дождей, для защиты от молнии и других проблем.

Крашенка:

  • вареное яйцо;
  • его употребляют в пищу;
  • яйцо окрашивают одним цветом, например, в луковице. Иногда пасхальные яйца окрашивают несколькими красителями, создают узоры с помощью листочков и т.п.;
  • крашанками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).

Добавим, что крашанки традиционно изготовляют в субботу накануне Пасхи, а вот писанки расписывают на протяжении всего Пасхального поста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском называть традиционное пасхальное изделие из теста: паска или кулич.

Теги:
#Пысанка #Крашанка #Как правильно #Великдень