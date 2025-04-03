Писанка или крашанка? Как правильно называть пасхальные яйца и в чем разница

Между ними есть разительное отличие

На пасхальном столе рядом с куличами обычно кладут раскрашенные яйца, которые украинцы называют писанками и крашанками. Однако это два разных понятия, которые не следует путать.

"Телеграф" расскажет, в чем разница между писанками и крашанками, а также как правильно называть раскрашенные яйца на Пасху.

Заметим, что сваренные в натуральных красителях яйца называют крашанками, то есть окрашенные. Яйца, расписываемые специальными тематическими орнаментами называют писанками. Их не варят в красителях. Если же яйцо раскрашивают разными красителями с помощью листочков, сеточки, оно все равно называется крашанкой.

Как отличить крашанки от писанок

Писанка:

сырое яйцо (иногда для учебной росписи его выдувают);

не употребляют в пищу;

пишут пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;

наносят орнаменты, имеющие особое значение;

дарят, желая здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, хорошего урожая, дождей, для защиты от молнии и других проблем.

Крашенка:

вареное яйцо;

его употребляют в пищу;

яйцо окрашивают одним цветом, например, в луковице. Иногда пасхальные яйца окрашивают несколькими красителями, создают узоры с помощью листочков и т.п.;

крашанками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).

Добавим, что крашанки традиционно изготовляют в субботу накануне Пасхи, а вот писанки расписывают на протяжении всего Пасхального поста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском называть традиционное пасхальное изделие из теста: паска или кулич.