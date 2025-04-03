Писанка или крашанка? Как правильно называть пасхальные яйца и в чем разница
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Между ними есть разительное отличие
На пасхальном столе рядом с куличами обычно кладут раскрашенные яйца, которые украинцы называют писанками и крашанками. Однако это два разных понятия, которые не следует путать.
"Телеграф" расскажет, в чем разница между писанками и крашанками, а также как правильно называть раскрашенные яйца на Пасху.
Заметим, что сваренные в натуральных красителях яйца называют крашанками, то есть окрашенные. Яйца, расписываемые специальными тематическими орнаментами называют писанками. Их не варят в красителях. Если же яйцо раскрашивают разными красителями с помощью листочков, сеточки, оно все равно называется крашанкой.
Как отличить крашанки от писанок
Писанка:
- сырое яйцо (иногда для учебной росписи его выдувают);
- не употребляют в пищу;
- пишут пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;
- наносят орнаменты, имеющие особое значение;
- дарят, желая здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, хорошего урожая, дождей, для защиты от молнии и других проблем.
Крашенка:
- вареное яйцо;
- его употребляют в пищу;
- яйцо окрашивают одним цветом, например, в луковице. Иногда пасхальные яйца окрашивают несколькими красителями, создают узоры с помощью листочков и т.п.;
- крашанками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).
Добавим, что крашанки традиционно изготовляют в субботу накануне Пасхи, а вот писанки расписывают на протяжении всего Пасхального поста.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском называть традиционное пасхальное изделие из теста: паска или кулич.