Ключові виклики штучного інтелекту: що обговорювали на AI Day 2025 Forbes Ukraine за участі FAVBET Tech

Штучний інтелект називають технологією, що найближчі роки визначатиме майбутнє бізнесу та суспільства. Саме про виклики й перспективи впровадження ШІ в Україні багато говорили 28 березня на AI Day 2025 від Forbes Ukraine.

Фото: AI Day 2025 Forbes Ukraine

Як зазначає Zaxid.net, AI Day 2025 став першою в Україні конференцією, повністю присвяченою застосуванню ШІ в бізнесі. Дискусії заходу були присвячені впливу штучного інтелекту на економіку, юридичних аспектів інтеграції новітніх технологій та формування нових управлінських ролей.

Фото: віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на AI Day 2025 Forbes Ukraine

Серед запрошених спікерів — віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, засновник Netpeak Артем Бородатюк, глобальний керівник Nvidia AI Technology Centre Саймон Сі, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов та інші лідери технологічної галузі.

Фото: Данило Цьвок, Вадим Власенко, Володимир Кубицький, Артем Скрипник

CEO FAVBET Tech Артем Скрипник взяв участь у панельній дискусії "Функція – ШІ-директор. Коли відкривати вакансію?" Разом з AI-директором EPAM Вадимом Власенком, Chief AI Officer Мінцифри Данилом Цьвоком та Head of AI в MacPaw Володимиром Кубицьким він обговорив ключові фактори, які визначають готовність компаній до створення позиції AI-директора, необхідні компетенції такого спеціаліста та шляхи ефективного впровадження AI-стратегій.

Фото: Артем Скрипник на AI Day 2025 Forbes

Під час обговорення CEO FAVBET Tech Артем Скрипник підкреслив важливість усвідомленого підходу до впровадження ШІ:

"Впровадження штучного інтелекту є стратегічно важливим для розвитку сучасного бізнесу. Це не лише питання автоматизації чи оптимізації процесів — це можливість масштабувати компанію, покращити якість продукту та забезпечити клієнтам персоналізований досвід. AI-директор допомагає вибудовувати правильну AI-стратегію та забезпечує конкурентні переваги на ринку. Важливо не просто впроваджувати ШІ, а робити це усвідомлено, з розумінням бізнес-цілей та потенціалу технології".

Фото: AI Day 2025 Forbes Ukraine

Життєздатність багатьох компаній сьогодні безпосередньо залежить від швидкості адаптації до революції штучного інтелекту. У FAVBET Tech відзначають, що такі події як AI Day від Forbes Ukraine пропонують українським бізнесам унікальну можливість для обміну досвідом та створення конкурентних переваг на глобальному ринку технології.