2 - хибна відповідь: де ховається пастка у прикладі 16 ÷ 4 × 2

Одна пара дужок змінює зміст завдання та результат обчислення

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Математичні приклади з кількома діями нерідко виявляються складнішими, ніж здаються на перший погляд. Спробуйте самостійно розв’язати вираз 16 ÷ 4 × 2 і перевірте, чи не припуститеся помилки під час обчислень.

Як пояснює "Телеграф", множення та ділення мають однаковий пріоритет, тому за відсутності дужок їх виконують зліва направо. Якщо порушити цю послідовність і почати не з тієї дії, можна отримати зовсім інший результат.

Тепер спробуйте самостійно розв’язати вираз – 16 ÷ 4 × 2, перш ніж переходити до пояснення. Перший крок: 16 ÷ 4 = 4, після чого залишається помножити отриману четвірку на двійку. Повний запис: 16 ÷ 4 × 2 = 4 × 2 = 8.

Добуток у дужках стає одним дільником, тому відповідь змінюється Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Пастка виникає, якщо спочатку обчислити 4 × 2 = 8, а потім 16 ÷ 8 = 2. Так ви фактично розв’язуєте інший вираз – 16 ÷ (4 × 2). Додані дужки об’єднують четвірку й двійку в один дільник та змінюють порядок дій.

Щоб не загубити наступну дію, переписуйте весь вираз після кожного кроку, замінюючи лише обчислену частину. У цьому завданні замість 16 ÷ 4 запишіть 4, а праворуч залиште × 2: проміжний результат буде перед очима разом із множенням, яке ще потрібно виконати.