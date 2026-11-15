Компактна з економним двигуном: ця модель може ідеально підійти літнім водіям

Вона зручна своїми габаритами

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Пенсіонерам, які шукають недорогий, економний і невибагливий автомобіль для щоденних поїздок, варто звернути увагу на Škoda Citigo. Компактна модель приваблює простотою конструкції, доступним обслуговуванням і невеликими витратами на експлуатацію.

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Надійність автомобіля підтверджує британська організація Which?, яка оцінила Škoda Citigo у п'ять зірок у рейтингу машин віком 10–15 років. За результатами опитування власників, лише 3% автомобілів цієї моделі мали поломки, що призвели до зупинки.

Простий двигун і невеликі витрати

Škoda Citigo оснащується бензиновим двигуном 1.0 MPI, який вирізняється нескладною конструкцією та підходить для спокійної міської їзди. Модель "їстиме" приблизно до 6 літрів бензину у місті та до 4 літрів — за містом.

Крім того, завдяки компактним габаритам автомобілем зручно маневрувати на вузьких вулицях і паркуватися навіть на обмеженому просторі.

Двигун 1.0 MPI витрачає до шести літрів бензину в місті та до чотирьох за містом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує Škoda Citigo в Україні?

За даними AUTO.RIA, середня вартість вживаної Škoda Citigo в Україні становить близько 6150–6324 доларів (285 000–293 000 грн). Ціна залежить від року випуску, пробігу, технічного стану та комплектації автомобіля.

Бюджетніші варіанти 2012–2014 років можна знайти приблизно за 5500–7500 доларів. Також на ринку представлена електрична версія Skoda Citigo-e iV 2019–2021 років, однак свіжіші екземпляри з Європи під замовлення можуть коштувати 11 500–14 500 доларів з урахуванням доставки.

Вартість Škoda Citigo залежить від року випуску та версії автомобіля Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", який ще автомобіль може підійти пенсіонерам.