Збірна України у Лізі націй: розклад та результати матчів (відео)

Головна команда країни спробує перемогти у групі та піднятися у класі

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У п’ятницю, 25 вересня, збірна України з футболу стартує у Лізі націй УЄФА сезону 2026/27. Цей турнір надає додатковий шанс потрапити на Євро-2028 у разі невдачі у кваліфікації.

Розклад, результати та огляди матчів збірної України у Лізі націй (оновлюється)

25 вересня, 21.45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19.00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21.45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21.45. Україна – Угорщина

14 листопада, 21.45. Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Турнірне становище команд у групі 2 дивізіону B Ліги націй

Турнірне становище команд у групі 2 дивізіону B Ліги націй

Що таке Ліга націй УЄФА?

УЄФА продовжує розвивати проект Ліги націй, головною метою якого є відмова від незначних спарингів. Замість звичних товариських зустрічей європейські збірні одержують офіційний календар матчів із рівними за класом суперниками.

Усі національні асоціації розподілені по лігах, де команди ведуть боротьбу не лише за трофей, а й за збереження чи підвищення своєї позиції у загальній ієрархії турніру.

Особливості сезону 2026/27: щільний графік та шлях на ЄВРО-2028

Новий розіграш Ліги націй приготував для вболівальників та команд низку важливих змін:

Інтенсивний старт: Груповий етап турніру розпочнеться з розширеного міжнародного вікна, яке триватиме з 24 вересня до 6 жовтня 2026 року .

Груповий етап турніру розпочнеться з розширеного міжнародного вікна, яке триватиме . Насичений календар: У цей короткий проміжок часу збірні мають провести відразу по чотири матчі Ліги націй.

У цей короткий проміжок часу збірні мають провести відразу по чотири матчі Ліги націй. Зв’язка з відбором на ЄВРО-2028: Розіграш Ліги націй безпосередньо пов’язаний з кваліфікацією на чемпіонат Європи 2028 року, який відбудеться у Великій Британії та Ірландії.

Розіграш Ліги націй безпосередньо пов’язаний з кваліфікацією на чемпіонат Європи 2028 року, який відбудеться у Великій Британії та Ірландії. Додатковий шанс: За підсумками матчів Ліги націй, частина збірних отримає право поборотися за путівки на континентальний турнір через стикові матчі в рамках другого шансу.

Як працює підвищення та зниження у класі?

У сезоні 2028/29 турнір перейде на нову систему із трьох ліг. У зв’язку з цим система підвищення та зниження за підсумками сезону 2026/27 спроєктована так, щоб у кожній підсумковій лізі було рівно по 18 команд.

Регламент для Ліги B

Переможці груп безпосередньо піднімаються до Ліги A.

безпосередньо піднімаються до Ліги A. Команди, що посіли другі місця , відправляться у стикові матчі Ліг A/B, де зіграють проти двох найгірших команд із третіх місць та двох найкращих команд із четвертих місць Ліги A.

, відправляться у стикові матчі Ліг A/B, де зіграють проти двох найгірших команд із третіх місць та двох найкращих команд із четвертих місць Ліги A. Команди, що посіли треті місця , зберігають прописку в Лізі B.

, зберігають прописку в Лізі B. Команди, що посіли четверті місця, візьмуть участь у стикових матчах Ліг B/C, де зустрінуться з чотирма командами, які посіли другі місця у Лізі C.

Нагадаємо, свій останній матч збірна України провела у червні 2026 року. Тоді Синьо-жовті не дограли гру з Данією через інцидент із Крістіаном Еріксеном, якому стало погано.