Его фото облетело всю сеть: в Кривом Роге простились с 21-летним юношей, погибшим от удара РФ

Знакомые парня о нем тепло отзываются

5 апреля в Кривом Роге провели в последний путь 21-летнего Александра Нестерова, погибшего 2 апреля от российского ракетного удара. Близкие и одноклассники вспоминают парня как искреннего, доброго и надежного человека.

Как сообщает "Рудана", прощание состоялось в Храме Святого Вознесения, где собралось немало людей.

Одноклассники погибшего вспоминают о нем как о позитивном, активном человеке, на которого можно было положиться.

"Очень позитивный Саша был, о таких говорят — "с головой". Он постоянно был в движении, чего-то стремился. Не верится, что его уже нет. Был хорошим вратарем, много раз играли с ним в футбол", — поделился одноклассник Сергей.

Другой приятель погибшего — Никита добавил: "Если была какая-то проблема, я сразу шел к нему: "Сашка, помоги!" Без колебаний помогал. Он был самым светлым человеком, которого я знал. Саша был душой класса".

Напомним, что снимок Александра в изувеченном автомобиле быстро распространился в сети и вызвал волну сострадания среди пользователей.

Что известно о ракетном ударе

В пятницу, 4 апреля, российские войска направили на город в Днепропетровской области баллистическую ракету. Тогда обстрел унес жизни 4 миных людей, еще 17 — пострадали, в том числе дети.

Повреждения получили около 20 окон в многоэтажном доме, о чем свидетельствуют фотографии с места происшествия. Также взрывной волной побиты спортзал, окна в административном здании.

В Кривом Роге на следующий день объявили День траура.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после российских обстрелов Кривого Рога 4 апреля погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 — получили ранения.