В Одесі попрощалися з активістом Ганулом (фото, відео)
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Прощання з активістом проходило у Соборі Різдва Христового ПЦУ
У середу, 19 березня, сотні людей зібралися в Одесі, щоби провести в останню путь активіста Дем’яна Ганула, якого минулого тижня застрелили в центрі міста на очах перехожих. Попрощатися з ним прийшли військовослужбовці, активісти, родичі та городяни.
Багато людей зібралися у парку Шевченка, щоб віддати активісту останню шану. Вони принесли квіти, стояли з державними та червоно-чорними прапорами, співали гімн та вшанували пам’ять Дем’яна Ганула хвилиною мовчання.
Траурна церемонія з убитим активістом проходила у Соборі Різдва Христового ПЦУ. У труну Ганула поклали кашкет ВМС, оскільки Дем’ян напередодні вбивства приєднався до складу підрозділу спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ. Труну активіста накрили прапором України.
Дружина Ганула подякувала всім, хто прийшов проводити його в останню путь і назвала смерть чоловіка не лише своєю особистою втратою, а й втратою всієї Одеси та України. Жанна Вознюк подякувала Дем’яну за дочку Сару, зазначивши, що розповість їй, яким він був чудовим батьком.
"Телеграф" писав раніше, що раніше одеський активіст Дем’ян Ганул просив СБУ про захист. У своїх соцмережах він писав, що побоюється замаху на своє життя чи життя своїх рідних.
Також ми писали, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула. Ним виявився Сергій Шалаєв, який служив у 28 ОМБР. Суд уже обрав йому запобіжний захід.