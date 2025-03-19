В Одесі попрощалися з активістом Ганулом (фото, відео)

Прощання з активістом проходило у Соборі Різдва Христового ПЦУ

У середу, 19 березня, сотні людей зібралися в Одесі, щоби провести в останню путь активіста Дем’яна Ганула, якого минулого тижня застрелили в центрі міста на очах перехожих. Попрощатися з ним прийшли військовослужбовці, активісти, родичі та городяни.

Багато людей зібралися у парку Шевченка, щоб віддати активісту останню шану. Вони принесли квіти, стояли з державними та червоно-чорними прапорами, співали гімн та вшанували пам’ять Дем’яна Ганула хвилиною мовчання.

Військові, родичі та городяни прийшли попрощатися з Дем’яном Ганулом

Люди співали гімн і вшанували пам’ять Ганула хвилиною мовчання

Траурна церемонія з убитим активістом проходила у Соборі Різдва Христового ПЦУ. У труну Ганула поклали кашкет ВМС, оскільки Дем’ян напередодні вбивства приєднався до складу підрозділу спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ. Труну активіста накрили прапором України.

Траурна церемонія проходила в одеському Соборі Різдва Христового

Сотні людей прийшли на прощання з убитим активістом

Дружина Ганула подякувала всім, хто прийшов проводити його в останню путь і назвала смерть чоловіка не лише своєю особистою втратою, а й втратою всієї Одеси та України. Жанна Вознюк подякувала Дем’яну за дочку Сару, зазначивши, що розповість їй, яким він був чудовим батьком.

У труну Дем’яна поклали кашкет ВМС

Як проходило прощання з Дем’яном Ганулом

"Телеграф" писав раніше, що раніше одеський активіст Дем’ян Ганул просив СБУ про захист. У своїх соцмережах він писав, що побоюється замаху на своє життя чи життя своїх рідних.

Також ми писали, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула. Ним виявився Сергій Шалаєв, який служив у 28 ОМБР. Суд уже обрав йому запобіжний захід.