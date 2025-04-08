"Мрія" стала доступною для всіх шкіл: що отримають діти, батьки та вчителі

Система буде корисна учням, їхнім батькам та вчителям

Вже 2025 року тисячі українських шкіл приєднаються до освітньої екосистеми "Мрія". Вона дозволить дітям отримати додаток із бонусами для мотивації навчання, батьки зможуть з її допомогою бачити повну картину результатів дитини, а вчителі зможуть автоматизувати багато процесів завдяки впровадженню штучного інтелекту.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на першій EdTech-події "Мрія Постосвіта" від Мінцифри та МОН. Його слова наводить кореспондент "Телеграфа".

"Минулого року ми зробили пілотний запуск нового додатку для українських шкіл – "Мрію". Це особливе рішення, яких небагато у світі. Україна у таких технологічних рішеннях – один із лідерів. Ми поєднали практично все шкільне навчання в одну зручну цифрову систему: навчальні матеріали, журнали, оцінки, домашні завдання та інформацію для батьків. "Мрія" спрощує процес навчання у школі та робить це системно", — сказав він.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розкрив функціонал докладніше та пояснив деякі моменти функціонування системи.

"Для батьків та дітей — це зручний застосунок, який спрощує процес навчання. Для вчителів — портал і застосунок, що прибирає бюрократію і спрощує взаємодію з учнями до одного кліка. А для держави Мрія — це якісні дані про систему освіти. Завдяки Мрії ми зможемо ефективно трансформувати систему освіти, наздоганяти освітні втрати і в режимі реального часу розуміти, які рішення працюють", — сказав він.

Для дітей

Згідно з заявами команди системи, учні отримають мобільний додаток, який дозволить внести елементи гри в процес навчання. За досягнення у навчанні вони отримуватимуть спеціальну валюту "Мрійки", за які можна буде купити справжні квитки в кінотеатри, освітні курси з англійської мови, VR-квести, курси з програмування тощо.

Заробити їх можна буде також за допомогою перегляду освітніх роликів та проходження спеціальних вікторин. Також учнів мотивуватимуть виконувати домашні завдання та отримувати вогники. Загалом цей процес чимось нагадуватиме функціонал програми Duolingo, але більш адаптований під роботу з дітьми.

Виконані домашні роботи можна буде відправити вчителеві на перевірку у додатку.

Для батьків

Батьки не лише зможуть контролювати успіхи дитини, а й керувати її позашкільною освітою. У МОН кажуть, що вже зібрали каталог із 5400 гуртків та секцій, а тому батькам залишається лише обрати те, що цікавить їхню дитину. При цьому вони навіть зможуть знайти ті, які будуть недалеко від дому чи школи.

Для педагогів

Вчителям система дозволить структурувати та спростити робочу рутину. Наприклад, з весни 2025 року вони матимуть доступ до інструменту генерації тестів за допомогою штучного інтелекту.

Він дозволить автоматично обробляти інформацію з уроків, підручників і навіть з персональних напрацювань вчителів. При тому модель навчатиметься, а тому чим більше вчителів генеруватимуть тести, тим якіснішими вони стануть.

Окремо буде введено бібліотеку контенту, яка буде підбирати схожі матеріали на підставі уподобань дітей, батьків або вчителів.

Для дошкільнят

Аналог системи також незабаром буде доступний і для вихователів у садках — пілотний проєкт буде запущено у 2025 році для 25-30 закладів. Для всіх інших він буде доступний уже 2026 року.

"Сьогодні вихователі витрачають до 10 години щотижня на ручне планування та звітність. Наша мета – прибрати зайву бюрократію, щоб педагоги сфокусувалися на дітях та самовдосконаленні, а для батьків зробити доступною та прозорою інформацію про день дитини", — сказав Федоров.

Як приєднатися до Мрії

Наразі вже близько 150 шкіл є частиною системи, а команда "Мрії" опрацьовує понад 1400 заявок на приєднання. Подати заявку можна за посиланням: https://mriia.gov.ua/app.

Доступ до системи безплатний та добровільний. Рішення про приєднання до програми кожний заклад освіти ухвалює самостійно.