В українських школах з'явиться новий предмет: дітей вчитимуть керувати грошима

Нова дисципліна також навчить протидіяти кібератакам

В українських школах почнуть викладати фінансову грамотність. Цей предмет розрахований на учнів 8-9 класів.

Про це в етері КИЇВ24 розповіла фінансова радниця та інвесторка Тетяна Боримська. За її словами, школярі дізнаються, як планувати бюджет, розпоряджатися коштами, уникнути шахрайських схем. Також у 8 класі діти довідаються про податки.

"І планування бюджету, і планування сімейного бюджету, особистих коштів. Також дуже класні там теми є по уникненню шахрайських схем, щоб наші діти знали, як не потрапляти на шахраїв фінансових. Також про податки обов'язково. Це те, що стосується восьмого класу. Це така вступна частина, досить велика, але вона максимально направлена на практику, на практику з особистими фінансами", — розповідає вона.

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За її словами, будуть теми про цінності та ведення коштів в сім'ї. Тобто про зв'язки подружжя і гроші, що є важливо, тому що це питання, яке зараз, ну і взагалі, в принципі, завжди в сім'ях піднімається, якщо хтось заробляє більше, хтось менше. Вона додала, що культура ведення — це також важливо.

"Страхування тема, коли потрібно купувати, які саме види. Це важлива теж складова, тому що в нас культура для страхування життя, наприклад, досить знижена. Така потреба, вона якось не привита в нашій культурі. А хотілося б, щоб люди думали про це наперед, якісь негаразди. Планували свої витрати", — коментує Боримська.

Експертка додала що нова дисципліна також навчить протидіяти кібератакам і втраті коштів через шахрайські схеми з картками. За її словами, це важливий нюанс, адже діти, підлітки, молоді люди дуже часто потрапляють в такі халепи.

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