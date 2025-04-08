В Одесі дітей переводять на дистанційне навчання до кінця тижня: що сталося

Деякі батьки не згодні з цим рішенням

Дистанційне навчання запровадили не лише в Рівному. В Одесі також школярі тимчасово навчатимуться з дому через погодні умови.

За останні дні погода в Україні різко змінилася — у більшості регіонів випав сніг та вдарили сильні морози. Через це у деяких регіонах виникли труднощі з організацією навчального процесу. Наприклад, у Рівному діти, які вийшли на навчання, змушені були навчатись у холодних приміщеннях. Щодо ситуації в Одесі, начальниця департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила: "Шановні батьки школярів, дистанційне до кінця тижня. Чергові класи працюватимуть".

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію серед батьків. Дехто висловлює незадоволення через часті перерви у звичайному навчальному процесі.

"У нас в класі +20, дома холодніше, якщо чесно. Нащо їм дистанційка? Вони і так вчитися не встигають, то тривога, то карантин… Чи можливо приймати це рішення на місці, в конкретних класах за бажанням батьків? Ми готові вчитися! (2-Б 13 школа)", — написала одна з батьків Анастасія Рехкалайнін.

На це Олена Буйневич відповіла: "Тому що обігріти всі класи неможливо".

Інші батьки також висловлюють своє невдоволення. "Дякую вам велике. Мало, що діти ходять до школи раз на місяць очно. Так і ще цей головни й тиждень вони мають просидіти вдома. Ви цілеспрямовано вбиваєте бажання дітей вчитися", — написала Ірина Луговська.

"Доброго дня. У нас в класі кондиціонер, тепліше ніж вдома. Який сенс залишати дітей вдома?", — додала Марина Лисогурська. Попри різні думки батьків, рішення про дистанційне навчання залишається в силі до кінця тижня.

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