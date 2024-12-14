Форма – це дисципліна чи зручність? Освітянин назвав три вимоги до шкільного одягу дитини

Дітей треба вчити певних обмежень, але це має бути природно

Примус до носіння форми у школі — це один із найганебніших залишків тоталітарної системи. Він став не лише освітньою проблемою, а й соціальною. При цьому вимога бути в однострої звучить від людей, які не уявляють собі інших методів впливу на дитину, окрім як її "запресувати".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. На його думку, має бути лише три вимоги до шкільного одягу дитини: зручно, охайно і по сезону.

Більше читайте в публікації: "Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс: Горбачов про студентів-ухилянтів, шкільну форму, і кінець "лагідної українізації"".

— По-перше, незаконно, коли люди, які мають виразний потяг до ханжества, вимагають від дітей, щоб вони одягалися так, як цій людині подобається. По-друге, це дуже яскраво демонструє рівень етичної якості цієї людини. Нормальна людина не може вимагати від іншої, щоб та одягалася так, як їй подобається, — каже педагог.

Він звернув увагу, що деякі батьки також підтримують носіння шкільної форми, мотивуючи це дисципліною.

— Дисципліна в тому, як людина сприймає себе у світі і це відповідальність за свої дії. Цього треба вчити. Дійсно, дітей треба вчити певних обмежень. Але це має бути природно, поступово розвиватися з тим, як дитина зростає, — каже педагог.

При цьому він зізнався, що є великим прихильником брендування закладів освіти.

— Мені дуже подобається, коли діти одягнені в одяг, який має ознаки того, що вони у цьому закладі навчаються. Коли дитина пишається тим, що вона тут навчається, то це формує спільноту. Але це має бути добровільно, — каже освітній омбудсмен.

Однак слід дуже чітко відрізняти шкільний одяг і шкільну форму.

— Шкільний одяг — це те, що дитина одягає в школу, тому що їй треба щось вдягнути. А як вона одягається — її справа. Шкільна форма, якщо вона запроваджена, означає, що ця форма є обов'язковою і будь-яке порушення у цій формі буде каратися. І тут виникає колізія: чинне законодавство не передбачає жодних санкцій за те, що дитина умовно одягнена не за формою. Але наші не дуже розумні керівники починають такі санкції вигадувати. Закінчуючи тим, що порушують право дитини на освіту. За це треба карати, — підсумовує Сергій Горбачов.

*2019 року президент Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність. З 1 вересня 2019 року обов'язкова форма була остаточно скасована.

Нагадаємо, раніше Сергій Горбачов розповів "Телеграфу", яка має бути зарплата вчителя у школі.