Мармурова підлога, розкішні люстри та ініціали на стінах: як виглядає маєток "Паші Мерседеса" під Києвом

Митрополит обжився розкішними маєтками

Павло Лебідь, більш відомий як "Паша Мерседес", є колишнім настоятелем Києво-Печерської лаври УПЦ МП. Священнослужитель намагався виправдати війну Росії проти України. Окрім цього, ексголова Києво-Печерської лаври запам'ятався любов'ю до розкішних автівок і маєтків.

"Телеграф" розкаже, якою нерухомістю володіє послідовник "русского мира", і який вигляд мають його маєтки.

Що відомо про нерухомість "Паші Мерседеса"

Ексголова Києво-Печерської лаври володіє особняком, який розташований на Землянській, 10-А на Печерських пагорбах, що у Києві. Територія маєтку займає 545 квадратних метрів, з яких житлової — 154, тоді як земельна ділянка становить 10 соток.

Маєток "Паші Мерседеса" у Києві, фото СБУ та "Телеграфу"

Станом на 2023 рік ціна однієї сотки на Печерську коливалась від 49 тисяч до 210 тисяч доларів. Така вартість пояснюється, зокрема й розташуванням, адже з одного боку ділянку оточує Ботанічний сад.

Маєток "Паші Мерседеса" оточений високим парканом, фото "Телеграфу"

Сам будинок має два поверхи з мансардою і виконаний у класичному стилі. Можна побачити круглі дерев'яні вікна з білим обрамленням, ковані перила на балконах й темну черепицю на даху. Також є окремий будиночок, ймовірно для охорони.

Двоповерховий будинок "Паші Мерседеса", фото "Телеграфу"

Особняк оточений високим парканом. На території маєтку ще є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та ліфт. Повідомляється, що митрополит забрав землю у 90-х у родини Береговенків. Троє членів родини загинули під час наступу фашистів на Київ у Другу світову війну. Залишився лише один — чоловік Віктор Береговенко, який намагався приватизувати землю.

"Паша Мерседес" "віджав" землю під будівництво у 90-х, фото "Телеграфу"

У 2000 році будинок спалили невідомі. Чоловік протягом кількох років судився, аби підтвердити право на будинок, але все було марно. Так ділянка дісталась тодішньому наміснику Києво-Печерської лаври — Павлу.

Окрім цього, владика володіє розкішним особняком у селі Вороньків, що за 40 кілометрів від Києва. Будинок займає площу у 580 квадратних метрів, тоді як ділянка простягається на 0,4 гектари. Вартість такої ділянки, як у Лебедя, у 2018 році становила 1 мільйон 300 тисяч доларів.

"Паша Мерседес" має особняк на Київщині, скриншот з відео "Бігус"

Особняк "Паші Мерседеса" на 580 квадратних метрів, скриншот з відео "Бігус"

Митрополит підійшов до облаштування маєтку з розмахом, скриншот з відео "Бігус"

У маєтку можна побачити вартісні меблі італійського та англійського виробництв, мармурову підлогу, каміни. Також є німецький паркет з підігрівом, чеські люстри і навіть ініціали митрополита на стінах.

Дорогі меблі в маєтку "Паші Мерседеса", скриншот з відео "Бігус"

Ініціали "Паші Мерседеса" на стінах маєтку, скриншот з відео "Бігус"

Розкіш у маєтку Павла Лебедя, скриншот з відео "Бігус"

У будинку Павла Лебедя немає й натяку на скромність, скриншот з відео "Бігус"

На території розташовані гостьовий будиночок на 170 квадратних метрів, альтанка та будинок для охорони. У Воронькові Лебідь має ферму площею 6 гектарів, яка передбачає склади, корівники, силосні ями.

Що відомо про справу "Паші Мерседеса"

У квітні 2023 року Лебедю оголосили підозру у "розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання або заперечення збройної агресії Росії проти України". Тоді йому призначили запобіжний захід — домашній арешт на 2 місяці. Також він повинен був носити електронний браслет.

Через 2 місяці ексголові Києво-Печерської лаври знову обрали цілодобовий домашній арешт. Тоді за нього внесли заставу — понад 33 мільйони гривень. Під час арешту митрополит повинен був перебувати у своєму будинку у селі Вороньків. У квітні 2024 року з "Паші Мерседеса" зняли електронний браслет.

У грудні 2024 року знову відбулося судове засідання щодо справи митрополита Павла. Адвокати підозрюваного визначили порядок дослідження доказів. Також вони ствердили, що суд має заслухати понад 180 свідків. Наразі у публічному просторі — тиша щодо справи "Паші Мерседеса".

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований Анатолій Онопрієнко, який розкався "Паші Мерседесу". Він був одним із найжорстокіших маніяків минулого століття.