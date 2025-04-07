На нього подавав до суду Зеленський: де зараз ексучасник Автомайдану Сергій Поярков

Активіст Майдану мав свою програму на українському телебаченні

Художник Сергій Поярков був одним з лідерів Автомайдану, як і Дмитро Булатов. Також він певний час працював телеведучим. Останнім часом про нього немає новин.

"Телеграф" розкаже, якою є діяльність художника та активіста, і куди він зник з інформаційного простору.

Що відомо про Сергія Пояркова

Поярков зʼявився на світ на Чернігівщині у 1965 році. Навчався у художньо-промисловому технікумі в Києві. Також здобував освіту у поліграфічному інституті імені Івана Федорова. А для того, щоб опанувати графіку, Сергій упродовж 5 років навчався в Українській академії мистецтв.

Протягом 2 років Поярков створював ілюстрації для журналів "Огонек", "Юність", газет "Собеседник", "Комсомольское знамя". Також він працював над ілюстраціями для книг київських видавництв і за кордон.

Поярков працював ілюстратором, фото "Бульвар Гордона"

Паралельно Поярков брав участь у різних конкурсах. Він зайняв 2-е місце на 54th World Con.96 Art Show у Лос-Анджелесі і здобув приз Best in Show у 1998 році. Сергій показував свої роботи на груповій виставці на Бродвеї в Нью-Йорку, у Сан-Дієго та Атланті.

У 2000 році Поярков влаштував персональну виставку в Національному художньому музеї України в Києві та в Музеї західного і східного мистецтва, що в Одесі.

Художник часто зʼявлявся у різних телевізійних проєктах і на світських заходах. Поярков був одним з організаторів Автомайдану. У 2014 році Сергій намагався потрапити до парламенту, але не пройшов. Пізніше художник заявив, що на Майдані, окрім героїв, які віддали життя за Україну, була "група гнідих і противних щурів".

Сергій Поярков був організатором Автомайдану, фото "Еспресо TV"

Активіст висловився, що були ті, хто на хвилі патріотизму хотіли потрапити до влади. Він зазначив, що деякі особи їздив до тодішнього президента Януковича, щоб домовитися про посади.

"Досить велика кількість тих, хто стрибав по сцені з криками "Слава Україні!, прийшли туди для того, щоб продати Януковичу компанії і отримати можливість втекти з країни, здати Крим і сісти на схеми розграбування батьківщини", — сказав він.

Поярков критикував політиків, фото з мережі

Одним із таких Поярков вважав політика Арсенія Яценюка, який згодом став прем'єр-міністром України: "Ця с… ка — вже вибачте мою ветеринарну термінологію, (ну не схожий він на кобеля, блін!) — очолила систему корупції, що залишилася у спадок від "ригів".

Після Євромайдану Поярков був помічником-консультантом нардепа Дмитра Яроша. Окрім цього, він був ведучим телепроєкту "Поярків NEWS" на каналі "Прямий", де іронізував над суспільно-політичними подіями.

Де зараз Сергій Поярков

У 2019 році Поярков в авторській програмі "Поярків NEWS" назвав президента України Володимира Зеленського "невихованим зеленим чмом", якого треба "виховувати". Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провела перевірку каналу "через образу честі та гідності президента". За таке висловлювання Зеленський подав до суду на Пояркова.

Пізніше СБУ оголосила підозру ведучому щодо погроз вбивства президента, тож проти Пояркова відкрили кримінальну справу. Згодом його відпустили під особисте зобов'язання. У цій справі відбулося щонайменше 6 засідань, але не допитали ні Пояркова, ні Зеленського.

Згодом Поярков намалював на власному паркані напис "Зеля — х#йло". Це був його спосіб підтримати очільника чернігівського "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського. Його звинуватили у хуліганстві за такий самий напис.

Поярков писав нецензурні слова на паркані, фото з мережі

Улітку 2024 року Пояркову провели коронографію — дослідження, під час якого оцінюють стан коронарних артерій. Втручання проводили в Інституті серця, що у Києві.

Пояркову робили операцію, фото з його фейсбук-сторінки

Зараз художник веде свій Youtube-канал, на якому аналізує суспільно-політичну ситуацію в Україні та світі. Також він різко висловлюється проти чинної української влади. Паралельно колишній активіст Автомайдану бере участь у різних Youtube-програмах. Він продовжує жити в Україні у своєму будинку під Києвом.

Поярков продовжує критикувати українську владу, скриншот з відео

Такий вигляд зараз має Поярков, скриншот з відео

Поярков веде свій канал на Youtube, скриншот з відео

Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна суддя Оксана Царевич. Вона судила учасників Автомайдану.