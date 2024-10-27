Називав Україну та Росію "братами": куди зник ведучий Андрій Данілевич

Чоловік пішов з телебачення і почав свій проєкт

Повномасштабне вторгнення вплинуло на життя кожного українця, і відомі телеведучі — не виняток. Багато з них пішли з телебачення або й зовсім виїхали з України. До прикладу, Андрій Данілевич, який раніше був обличчям популярної телепрограми "Стосується кожного".

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру Андрій Данілевича, і де він перебуває зараз.

Що відомо про Андрія Данілевича

Майбутній телеведучий народився в Житомирі в 1979 році. Здобував професію інженера з автоматизації у місцевому виші. В юності також активно займався спортом — плаванням та тріатлоном, до того ж був кандидатом у майстри спорту.

Кар'єру журналіста розпочав з житомирського телебачення, а згодом перебрався до Києва. Певний час працював на каналах "К1" та "1+1", а у 2007 році перейшов на "Інтер", де став обличчям передвечірнього випуску новин. Згодом почав працювати ведучим програми "Подробиці тижня" та спецвипусків "Свободи на "Інтері"".

Тоді Данилевич певний час став ведучим каналу "Україна", але у 2014 повернувся на "Інтер" у "Подробиці тижня". У цій програмі він називав активістів Євромайдану "радикально налаштованими демонстрантами", як напали на "міліцейський кордон" на вулиці Грушевського. Такі тези підігрівали російську пропаганду в Україні.

Фото з мережі

До того ж одного разу в ефір запросили прессекретаря МВС Сергія Бурлакова. Він розповідав, що незрозуміло, хто керує Майданом і виправдовував дії міліції, заявивши, що вона має право на агресивні методи. Водночас додав, що сподівається, що цього не станеться, хоча вже тоді міліцейські кидали у майданівців гранати та використовувати сльозогінний газ.

"Міліція має право використати силу та закон про міліцію, стаття 4 14, це регламентує. У тому числі і застосування світло-шумових гранат, і кийків, і сльозогінного газу, і навіть водометів", — сказав Бурлаков.

Тож Данилевич був одних із тих, кого внесли на Дошку ганьби брехливих журналістів за "викривлення та замовчування під час висвітлення протестів в Україні".

Також Данілевич вів соціальне ток-шоу "Стосується кожного", завдяки якому й став широко впізнаваним. У програмі йшлося про складні життєві історії, які розбирали у студії експерти, а також спілкувалися з героями.

Ток-шоу нерідко піддавали критиці за необережне висвітлення чутливих тем, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та "Детектор медіа" подавали скарги на окремі випуски.

Фото з інстаграму Андрія Данілевича

Також чоловік вів програми "Найрозумніший" і "Крутіше всіх" на "Інтері".

Де зараз Андрій Данілевич

На початку березня 2022 року Андрій Данілевич разом з дружиною і трьома дітьми виїхали до Польщі. Підставою стало те, що телеведучий є багатодітним батьком.

У своєму дописі на початку повномасштабної війни чоловік написав, що слово "мир" пишеться однаково, як українською та російською. Він зробив неоднозначну заяву, що той, хто знає слово "брат" не піде вбивати, а також, що в українців та росіян багато спільного. Це нагадує тези російської пропаганди про "братні народи".

Згодом він почав брати участь у російськомовному марафоні "FreeДом", який транслювали в загальному телемарафоні. Творці зазначили, що канал має на меті розповідати правду про війну для російськомовної аудиторії зі всього світу.

Фото з інстаграму Андрія Данілевича

Контент виробляли на польському телебаченні у Варшаві, але згодом запропонували команді перебратися до Києва й продовжити вже зі студії "Інтера". Данілевич сказав, що повернеться, якщо відновлять ток-шоу "Стосується кожного", яке під час війни припинили транслювати. Однак нове керівництво каналу відмовилось продовжувати програму. Тому Данілевич звільнився з "Інтеру" в січні 2024 року.

Фото з інстаграму Андрія Данілевича

Чоловік розповідав, що зараз він живе на дві країни: Україну та Велику Британію. В останній — живе брат дружини Данілевича, тому вони змогли зробити собі візи як родина. А на батьківщині в Андрія залишилися батьки, яких він періодично провідує.

Фото з інстаграму Андрія Данілевича

Водночас Данілевич створив власний проєкт "Люди", який випускає на Youtube-каналі. У ньому розповідаються історії людей, які перебралися за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник інший ведучий "Інтеру" Роман Кадємін. Він вів чимало різних програм, але після початку війни зник з публічного простору.