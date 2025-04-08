Будете здивовані: чому найбільше ромів живе на Закарпатті

Роми живуть в окремих поселеннях, в яких зберігають свою ідентичність

Сьогодні, 8 квітня, у світі — Міжнародний день ромів. Це одна з найбільших національних меншин, яка проживає на території України. Роми мають свою мову, культуру й традиції, які вони зберігають у своїй спільноті. Нещодавно ми розповідали про форум, на якому обговорювали проблеми ромів.

"Телеграф" розкаже про спільноту ромів, і де їх найбільше проживає на території України.

Що відомо про ромів

Міжнародний день ромів заснували 8 квітня 1971 року. Це відбулося під час першого Всесвітнього ромського конгресу у Лондоні. Представники цієї етнічної групи вирішили відстоювати свої права. Тоді затвердили ромський прапор, гімн і день ромського народу.

Роми у давнину, фото Getty Images

Роми — це етнічна група з індоарійським походженням, яка не має власної держави. Тому вони живуть в Європі, Америці, Азії та Африці. Загалом у різних країнах світу налічується близько 10–12 мільйонів осіб. Основними причинами міграції ромів вважаються війни та економічні проблеми.

Уперше на території України ромів згадують у XV столітті. Їх сприймали неоднозначно через кочовий спосіб життя та звинувачували у крадіжках. Роми постійно змінювали своє місце проживання, оскільки пропонували свої послуги: музику, ковальство та ворожіння. Також у них не було права на землю, тому вони не могли побудувати собі житло.

Де живе найбільше ромів в Україні

За оцінками громадських організацій, зараз в Україні живе близько 400 тисяч ромів. Багато з них не реєструються в державних органах, тому неможливо назвати точну цифру. Найбільше ромів живе на Закарпатті, в Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

В Україні мешкає багато ромів, фото Getty Images

Найбільша громада ромів сформувалась на Закарпатті: зважаючи на перепис 2001 року, там мешкало 14 тисяч ромів. А зараз у регіоні за неофіційними даними може проживати від 40 до 80 тисяч ромів.

Річ у тім, що Закарпаття має спільний кордон з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. З цих країн представники етногрупи переїхали в Україну. Вони заселяли цей регіон ще в Середньовіччі. Багато ромів володіють угорською мовою, і це сприяло тому, що вони почали тут осідати.

Роми заселили Закарпаття, фото Reporters

Представники цієї етногрупи переважно живуть в таборах або окремих поселеннях. Наприклад, у Мукачеві, Ужгороді, Береговому. Таким чином вони зберігають власну культуру, мову й традиції. Вони сформували окрему спільноту з певними правилами та "баронами", які вважаються головними у їхній етногрупі.

А от на Донбас та Одещину роми почали мігрувати дещо згодом. Вони переїжджали в індустріальні міста в XIX–XX століттях. Зокрема, на Одещині роми займалися портовою торгівлею.

В Україні мешкає близько 400 тисяч ромів, фото Олега Григор'єва

Зауважимо, що називати ромів "циганами" вважається некоректно. Це може асоціюватися з певними стереотипами щодо ромів або ж демонструвати зневажливе ставлення. Тому варто казати саме "роми", а не "цигани".

Раніше "Телеграф" писав, як роми облаштували собі табір прямо на Львівському вокзалі. Вони ночували на пероні.