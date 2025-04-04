З басейном, ігровим майданчиком і декоративними озерцями: як виглядає маєток доньки Тимошенко під Києвом

Донька політикині мешкала в елітному котеджному містечку під Києвом

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко має єдину доньку — Євгенію, яка займається бізнесом і соціальними проєктами. Вона була двічі одружена і має трьох дітей. Донька відомої нардепки проживала в розкішному маєтку неподалік Києва.

Під час політичної діяльності Тимошенко, її донька Євгенія переїхала в котеджне містечко "Конча-Озерна". Це відбулося у 2005 році. Він розташований за 5 хвилин їзди від маєтку нардепки у Конча-Заспі.

Розкішний маєток доньки Тимошенко під Києвом, фото "Української правди"

Будинок у стилі шале доньки Тимошенко, фото "Української правди"

Станом на 2020 рік котедж був зареєстрований на Антоніну Ульяхіну, тітку Юлії Тимошенко, яка є депутаткою Дніпровської облради. Вартість будинку та 46 соток землі на момент покупки оцінювали приблизно у 3 мільйони гривень. Євгенія придбала додатково ще 10 соток землі, аби розширити територію.

Величезний маєток Євгенії Тимошенко, скриншот з відео "Страна"

На території є ігровий майданчик, скриншот з відео "Страна"

Двоповерховий будинок звели у стилі шале, з коричневою черепицею, дерев'яними вікнами та балконами. Є будиночки, ймовірно, для охорони. На території збудували ігровий майданчик для дітей, на якому встановили гойдалки та пісочницю. Також є критий басейн.

На території особняка є басейн, скриншот з відео "Страна"

Біля будинку насаджено багато дерев, кущів, є ділянки з газоном та ландшафтні озерця. Також є ймовірність, що особняк включає лазню. Сама територія оточена високим металевим огородженням.

Біля будинку є багато зелених насаджень, скриншот з відео "Страна"

Наразі невідомо, що відбувається з маєтком доньки Тимошенко під Києвом. Під час повномасштабного вторгнення росіян Євгенія разом з чоловіком і дітьми переїхала у Дубаї. Вона вказала цю локацію на своїй сторінці у соцмережі LinkedIn. Також вона зазначила, що є керівником українського благодійного фонду Child.ua.

Донька Тимошенко живе в Дубаї з родиною, скриншот з LinkedIn

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про віллу Віктора Януковича в окупованому росіянами Криму. Там є вертолітний майданчик, спа-центр і тенісний корт.