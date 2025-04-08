Мав складну операцію на серці та впав у кому: де похований відомий боксер Вʼячеслав Узєлков

Життя спортсмена обірвалося у 45 років

Сьогодні, 8 квітня, відомий український боксер В'ячеслав Узєлков міг би відзначати 46-й день народження. Однак у листопаді 2024 року спортсмен раптово помер, попередньо у нього була операція на серці.

"Телеграф" розкаже про кар'єру ексчемпіона за версією IBO у напівважкій вазі, останні роки його життя і де поховали боксера.

Що відомо про В'ячеслава Узєлкова

Майбутній спортсмен народився 1979 року у Вінниці. Він почав займатися боксом з дитинства та брав участь у боях. У 1997 році українець переміг на чемпіонаті Європи серед юніорів в Англії. Також він зайняв 2-е місце на Кубку світу 1998 року у Китаї і 3-е місце на Всесвітніх Іграх військовослужбовців у Хорватії.

Навчався на фізкультурному факультеті Вінницького педагогічного університету та у Міжнародній академії управління персоналом.

Узєлков почав професійну кар'єру у 2004 році, фото з мережі

У професійному боксі Узєлков дебютував у 2004 році. Протягом 10 років він взяв участь у 34 боях, з яких 30 виграв (у 19 з них — достроково). Під час кар'єри здобував титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.

У 33 роки Узєлков пережив інсульт, але продовжив виходити на ринг. Останній бій провів із сербом Геардом Аєтовичем, якому програв. У 2014 році В'ячеслав завершив кар'єру боксера.

В'ячеслав Узєлков у 2014 році, фото з мережі

Спортсмен брав участь у різних телепрограмах: "Танцюю для тебе", "Битва українських міст", "Битва націй", "Останній герой". У 2014-2015 роках Узєлков був членом журі у програмі "Україна має талант", а також тренером у проєкті "Зважені та щасливі".

Узєлков був тренером у "Зважених і щасливих" з дружиною Мариною, фото "Медіаняня"

Окрім цього, боксер понад 20 років був у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У них зʼявилось двоє дітей — Роберт і Олівія.

Узєлков з ексдружиною Мариною і дітьми, фото з мережі

Могила В'ячеслава Узєлкова

У 2024 році спортсмену провели складну операцію у Київському інституті серця. Він написав, що отримав "нове серце".

"Я вийшов з наркозу, я з новим серцем, завтра у мене день народження. Ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця", — зазначав В'ячеслав.

Узєлков пережив операцію на серці, фото з його інстаграм-сторінки

Після цього Вʼячеслав проходив реабілітацію після операції. Згодом він повернувся до фізичних навантажень у спортзалі.

У листопаді 2024 року Узєлков помер. Йому було 45 років. Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що боксер тиждень провів у комі. Кілька разів у нього зупинялось серце, але медикам вдавалось відновлювати його роботу. Також Шатернікова зазначила, що у боксера було багато тромбів на серці.

Узєлкова поховали в рідній Вінниці. Йому встановили дерев'яний хрест і принесли багато живих квітів. Наразі пам'ятника на могилі немає, адже з моменту похорону минуло лише 5 місяців.

Узєлкова поховали у Вінниці, фото з мережі

Узєлкову принесли багато квітів, фото з мережі

Узєлкову встановили дерев'яний хрест, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який пам'ятник встановили батьку Святослава Вакарчука. На ньому можна побачити особливий символ.