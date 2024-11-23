Відомий український коментатор засвітився у Берліні на мітингу проти ТЦК (відео)

Коментатор втік із країни і тепер транслює з Німеччини наративи Кремля

Український спортивний журналіст Роман Кадємін, який набув популярності завдяки своїй роботі на телеканалі "Інтер", опинився на мітингу "за права українських чоловіків" у Берліні (Німеччина). До речі, коментатор втік з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила українська журналістка Ольга Булковська на YouTube-каналі "Брехунець". Кадємін робив репортаж із місця подій.

17 листопада на мітингу в центрі Берліна зібралося кілька чоловіків, які відкрито транслювали наративи Кремля. Також мітингувальники критикували президента України Володимира Зеленського.

Кадємін розмістив свій репортаж на своїй сторінці в Tik Tok.

Нагадаємо, Кадємін після втечі з України заявив про корупцію в Україні й додав, що не збирається воювати, адже "нікому нічого не винен". Ба більше, екстелеведучий прогнозує в Україні громадянську війну.

Раніше волейболісти "Решетилівки" Андрій Оробко та Дмитро Шаврак розповіли, чому втекли з України. Гравці не повернулися до країни після волейбольного матчу Кубка Виклику проти "Менена" у Бельгії.