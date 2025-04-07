Кіркоров похизувався годинником з російським символом, але осоромився

Послідовник кремлівського режиму показав підробку відомого бренду

Співак-путініст Філіпп Кіркоров, який нещодавно поховав батька, похизувався годинником із зображенням російської статуї "Батьківщина-мати" нібито елітного бренду Rolex. Однак виявилось, що артист, який підтримує війну, показав підробку.

У мережі з'явився ролик, де Кіркоров розповідає, що всесвітньо відомий бренд Rolex випустив колаборацію, присвячену Дню перемоги. Він зазначив, що це лімітована колекція годинників, на яких зображена статуя "Батьківщина-мати" з країни-окупантки . На відео путініст продемонстрував коробки, в яких він отримав годинники. На них також була відтворена російська "Батьківщина-мати".

Кіркоров хизується нібито годинниками Rolex

Окрім цього на коробках можна побачити напис "80 — победа", очевидно, до 80-річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. А всередині — георгіївські стрічки, які вважають одним із символом російських окупантів. Схоже, у Росії активізувалось "побєдобєсіє" — культ війни та поширення ідеї поклоніння кремлівському режиму.

Проте на сайті Rolex немає інформації про будь-які колаборації з країною-агресоркою щодо випуску годинників. Натомість їх можна побачити на сайті проєкту XLAB Watches, який позиціює себе "престижним ательє" у Лондоні. Проте вартість годинника з символом країни вбивць не вказана.

Годинники з символами "побєдобєсія", скриншот з сайту

На сайті зазначається, що компанія виготовляє годинники для "особливих клієнтів". Цікаво, що домен сайту зареєструвала російська компанія Per.py у квітні 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Філіппа Кіркорова звинуватили у "диявольській" угоді. У цьому помітили "український слід".