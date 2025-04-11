Избил до смерти: звезды шоу-биза в ярости из-за трагедии с 27-летней украинкой, которую убил ее же парень

Знаменитости призывают к максимальной огласке вопиющего инцидента

В четверг, 10 апреля, в Черновцах скончалась 27-летняя украинка Виктория Тоненчук, которая попала в больницу в тяжелом состоянии после жестокого избиения. Подозреваемым является ее 18-летний бойфренд. Ужасная трагедия не осталась без внимания многих украинских знаменитостей, которые призывают правоохранительные органы найти и наказать преступника.

"Телеграф" выяснил, какие звезды отреагировали на смерть 27-летней девушки и что говорят по поводу трагедии. Известно, что девушка не первый раз становилась жертвой домашнего насилия.

Реакция украинских звезд на смерть 27-летней Виктории Тоненчук

Среди знаменитостей, которые пришли в ярость из-за смерти молодой украинки в результате жестокого избиения, стала журналистка и блогер Рамина Эсхакзай. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию Виктории и новость о ее смерти, подчеркнув, что за 5 дней полиция не смогла найти виновника преступления.

"И снова история о том, как обидчик может остаться без наказания…нужна огласка", — добавила Рамина.

Также свое внимание на трагедии остановила Кристина Решетник — жена телеведущего Григория Решетника. Женщина в социальной сети также призвала к максимальной огласке вопиющего инцидента, коротко описав, что случилось с 27-летней девушкой и показав, что с ней было после первого избиения.

На страшную новость отреагировала и певица Алина Гросу. У себя в Insta-stories знаменитость призвала девушек уходить от парней, которые позволяют себе поднимать на них руку.

"Болит душа за нашу девушку. И я надеюсь, что виновника накажут. Ни один наш поступок не заслуживает поднятия руки, а такая жестокость недопустима", — написала Гросу.

Телеведущая Маша Ефросинина у себя на странице также оставила реакцию на смерть девушки, подчеркнув, что у нее нет никакой информации от органов по этому поводу. Но телеведущая призвала Нацполицию сделать все возможное, чтобы этот инцидент не был "замят".

В числе тех, кто не оставил трагедию без внимания оказалась и блогер Елена Мандзюк. У себя в Instagram она также опубликовала фотографию Виктории и коротко писала, что с ней произошло. Девушка возмущена тем, что пока пострадавшая пять дней боролась за жизнь, полиция никого не задержала, а в сети уже ходят слухи, что 18-летнйи бойфренд, который совершил убийство, уже сбежал за границу.

"Телеграф" писал ранее, что украинская полиция вмешалась в дело модели Марии Ковальчук. Девушку жестоко избили в Дубае.