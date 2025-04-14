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Метелик з Червоної книги став надзвичайно рідкісним мешканецем українських степів (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Аврора біла
Аврора біла. Фото Колаж "Телеграф"

Занесений до Червоної книги через низьку чисельність і вразливість до змін довкілля, цей витончений білокрилий красень із характерними темно-сірими плямами потребує особливої уваги природоохоронців

Аврора біла (Euchloe ausonia) — метелик родини біланових. Аврора біла є єдиним представником роду Euchloe у фауні України.

Сьогодні метелик занесений до Червоної книги України. Цей вид заслуговує на увагу та охорону через свою рідкість та вразливість до змін навколишнього середовища.

Опис

Аврора біла — метелик з білим забарвленням крил. Розмах крил становить 36–49 мм. На передніх крилах є темно-сіра пляма з білими цятками на вершині. Задні крила мають невиразний блідо-сірий малюнок. Самиці більші за самців, з більш вираженими чорними плямами на крилах.

Спосіб життя

Метелики літають з квітня по червень. Самки відкладають яйця по одному на нижню поверхню листків або в суцвіття хрестоцвітих рослин. Гусениці живляться листям та квітками, розвиваючись протягом місяця, після чого перетворюються на лялечку. Більшість лялечок зимують, а навесні з них вилітають нові метелики.

Поширення

Ареал аврори білої охоплює Середземномор'я, Західну, Центральну та Північну Азію. В Україні трапляється підвид Euchloe ausonia volgensis у Криму, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Метелики живуть у гірських рідколіссях, цілинних ділянках степу, чагарниках у балках і ярах, вздовж лиманів та морського узбережжя, іноді на сільськогосподарських угіддях.

Основними факторами, що негативно впливають на чисельність аврори білої, є:

  • розорювання цілинного степу;
  • викошування та випалювання трави;
  • застосування пестицидів.

Охорона

Аврора біла охороняється у Карадазькому природному заповіднику. Для збереження виду пропонується створювати ентомологічні заказники, забороняти випасання худоби, викошування та випалювання трави на територіях, де мешкають метелики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісний птах – мисливець на гадюк зникає в Україні. Його улюблені місця проживання – старі високостовбурні ліси поблизу галявин, вирубок та боліт.

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#Україна #Червона книга #Метелики #Тварини