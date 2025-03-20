В Україні зникає нічний гризун з "окулярами": де його можна побачити (фото)

Цей рідкісний гризун з чорними "окулярами" опинився на межі зникнення в Україні

Жолудниця європейська, або соня садова – це маленький, але надзвичайно важливий гризун для екосистеми України та Європи. Цей вид, занесений до Червоної книги України, зіштовхується з серйозними загрозами, які призводять до скорочення його популяції.

Жолудниця європейська – це гризун з родини вовчкових. Її можна впізнати за сірим або коричневим хутром, білим животиком та характерними чорними плямами навколо очей. Довжина тіла становить 10-15 см, а хвіст – 8-14,5 см. Вага коливається від 60 до 140 грамів.

Ці тварини поширені в Європі, включаючи Україну. Вони віддають перевагу лісам, але також можуть зустрічатися в садах та городах. Жолудниці європейські – нічні тварини, які вдень сплять у гніздах на деревах, а вночі виходять на пошуки їжі.

Чим харчується жолудниця

Жолудниця європейська – всеїдна тварина. Її раціон включає комах, таких як коники, жуки та равлики, а також яйця птахів, молодих пташенят, дрібних мишей і павуків. Крім того, вони споживають ягоди, фрукти та горіхи. Цікаво, що в раціоні жолудниці європейської тваринний білок переважає над рослинною їжею.

Цікаві факти про жолудницю європейську

Жолудниці мають особливий слух та унікальну можливість хребта, яка дозволяє їм пролізти в найвужчі щілини на стовбурах дерев.

На зиму вони впадають у сплячку, влаштовуючи гнізда у дуплах або норах. Ця сплячка допомагає їм пережити холодні місяці без їжі.

Під час шлюбного сезону іноді спостерігається канібалізм серед жолудниць, коли вони можуть їсти своїх суперників.

Чому жолудниця європейська зникає в Україні

Ареал жолудниці європейської в Україні інтенсивно скорочується зі сходу та півдня. Знахідки виду відомі у Черкаській, Київській, Рівненській та Закарпатській областях, але найімовірніше, він зберігся лише на Волині та у Центральному Поліссі.

Основні причини скорочення чисельності:

вирубка лісів, особливо старих дуплистих дерев, позбавляє жолудниць місць для проживання та гніздування;

заміна різноманітних лісів на однорідні посадки сосни або інших дерев зменшує доступність їжі та притулку для цих тварин;

знищення дуплистих дерев під час санітарних рубок призводить до втрати місць для гніздування та зимової сплячки;

у деяких регіонах жолудниці європейські конкурують за ресурси з пацюками, які є більш пристосованими до змінених умов.

Жолудниця європейська – важлива частина нашої екосистеми, і її зникнення матиме негативні наслідки для біорізноманіття. Збереження цього виду потребує спільних зусиль науковців, природоохоронців, лісників та кожного небайдужого громадянина. Лише разом ми зможемо забезпечити майбутнє для цієї чарівної тваринки в Україні.

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