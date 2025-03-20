В Україні зникає нічний гризун з "окулярами": де його можна побачити (фото)
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Цей рідкісний гризун з чорними "окулярами" опинився на межі зникнення в Україні
Жолудниця європейська, або соня садова – це маленький, але надзвичайно важливий гризун для екосистеми України та Європи. Цей вид, занесений до Червоної книги України, зіштовхується з серйозними загрозами, які призводять до скорочення його популяції.
Жолудниця європейська – це гризун з родини вовчкових. Її можна впізнати за сірим або коричневим хутром, білим животиком та характерними чорними плямами навколо очей. Довжина тіла становить 10-15 см, а хвіст – 8-14,5 см. Вага коливається від 60 до 140 грамів.
Ці тварини поширені в Європі, включаючи Україну. Вони віддають перевагу лісам, але також можуть зустрічатися в садах та городах. Жолудниці європейські – нічні тварини, які вдень сплять у гніздах на деревах, а вночі виходять на пошуки їжі.
Чим харчується жолудниця
Жолудниця європейська – всеїдна тварина. Її раціон включає комах, таких як коники, жуки та равлики, а також яйця птахів, молодих пташенят, дрібних мишей і павуків. Крім того, вони споживають ягоди, фрукти та горіхи. Цікаво, що в раціоні жолудниці європейської тваринний білок переважає над рослинною їжею.
Цікаві факти про жолудницю європейську
- Жолудниці мають особливий слух та унікальну можливість хребта, яка дозволяє їм пролізти в найвужчі щілини на стовбурах дерев.
- На зиму вони впадають у сплячку, влаштовуючи гнізда у дуплах або норах. Ця сплячка допомагає їм пережити холодні місяці без їжі.
- Під час шлюбного сезону іноді спостерігається канібалізм серед жолудниць, коли вони можуть їсти своїх суперників.
Чому жолудниця європейська зникає в Україні
Ареал жолудниці європейської в Україні інтенсивно скорочується зі сходу та півдня. Знахідки виду відомі у Черкаській, Київській, Рівненській та Закарпатській областях, але найімовірніше, він зберігся лише на Волині та у Центральному Поліссі.
Основні причини скорочення чисельності:
- вирубка лісів, особливо старих дуплистих дерев, позбавляє жолудниць місць для проживання та гніздування;
- заміна різноманітних лісів на однорідні посадки сосни або інших дерев зменшує доступність їжі та притулку для цих тварин;
- знищення дуплистих дерев під час санітарних рубок призводить до втрати місць для гніздування та зимової сплячки;
- у деяких регіонах жолудниці європейські конкурують за ресурси з пацюками, які є більш пристосованими до змінених умов.
Жолудниця європейська – важлива частина нашої екосистеми, і її зникнення матиме негативні наслідки для біорізноманіття. Збереження цього виду потребує спільних зусиль науковців, природоохоронців, лісників та кожного небайдужого громадянина. Лише разом ми зможемо забезпечити майбутнє для цієї чарівної тваринки в Україні.
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