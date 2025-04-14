Бабочка из Красной книги стала редчайшим жителем украинских степей (фото)

Занесенная в Красную книгу из-за низкой численности и уязвимости к изменениям окружающей среды, эта утонченная белокрылая красавица с характерными темно-серыми пятнами требует особого внимания природоохранников

Зорька белая (Euchloe ausonia) — бабочка семейства билановых. Зорька белая является единственным представителем рода Euchloe в фауне Украины.

Сегодня бабочка занесена в Красную книгу Украины. Этот вид заслуживает внимания и охраны из-за своей редкости и уязвимости к изменениям окружающей среды.

Описание

Зорька белая — бабочка с белой окраской крыльев. Размах крыльев составляет 36-49 мм. На передних крыльях есть темно-серое пятно с белыми пятнышками на вершине. Задние крылья имеют невнятный бледно-серый рисунок. Самки больше самцов, с более выраженными черными пятнами на крыльях.

Образ жизни

Бабочки летают с апреля по июнь. Самки откладывают яйца по одному на нижнюю поверхность листьев или в соцветия крестоцветных растений. Гусеницы питаются листьями и цветками, развиваясь в течение месяца, после чего превращаются в куколку. Большинство куколок зимуют, а весной из них вылетают новые бабочки.

Распространение

Ареал белой зорьки охватывает Средиземноморье, Западную, Центральную и Северную Азию. В Украине встречается подвид Euchloe ausonia volgensis в Крыму, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Бабочки живут в горных редколесьях, целинных участках степи, кустарниках в балках и оврагах, вдоль лиманов и морского побережья, иногда на сельскохозяйственных угодьях.

Основными факторами, негативно влияющими на численность зорьки белой, являются:

распашка целинной степи;

выкашивание и обжиг травы;

применение пестицидов

Охрана

Зорька белая охраняется в Карадагском природном заповеднике. Для сохранения вида предлагается создавать энтомологические заказники, запрещать выпас скота, выкашивание и обжиг травы на территориях, где живут бабочки.

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