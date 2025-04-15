"Вкрали" місяць відпочинку? Розбираємося, що буде із літніми канікулами в Україні

Що відомо про "скорочення" літнього відпочинку школярів в Україні

Останніми днями соціальні мережі сколихнула "сенсаційна" новина — нібито українським школярам скоротили літні канікули з трьох місяців до двох. Батьки занепокоєні, що діти будуть змушені навчатися до кінця червня та отримають менше часу на літній відпочинок.

"Телеграф" розібрався, чи відповідає це дійсності.

Звідки взялася інформація про "вкрадений місяць відпочинку"

"Паніку" в мережі викликала постанова Кабінету Міністрів України № 841 від 23 липня 2024 року, у якій вказано, що навчальний рік в українських школах офіційно завершується 30 червня 2025 року. Інформацію про це почали масово обговорювати в телеграм-каналах.

Повідомлення в телеграм-каналах

Насправді така практика існує давно

Варто зазначити, що подібна ситуація спостерігалася і в попередні роки, зокрема у 2023-2024 навчальному році. Тобто насправді у постанові не міститься жодних нововведень, які б зменшували тривалість літнього відпочинку школярів.

Ось, наприклад, регламент навчального року, в одній із тернопільських шкіл. Інформацію вчителі серед батьків поширювали ще у вересні. Та ніхто не говорив, що діти навчатимуться і в червні.

Як це працює насправді

Як це пояснили "Телеграфу" в одній зі шкіл Солом'янського району Києва: "Кожен рік та сама історія. Навчальний рік має складати 35 навчальних тижнів. Це, грубо кажучи, 9 місяців разом з канікулами. Є 3 канікулярні періоди — восени та навесні по тижню, а взимку — 3 тижні. Навчальний заклад має право самостійно планувати навчальний процес: "Довжина навчального року закладається в план роботи освітнього закладу ще на початку вересня. Ніхто не може примусити продовжити навчальний рік".

Більшість шкіл закінчують основне навчання до кінця травня. Наш співрозмовник пояснює: "Наприклад, наш ліцей закінчує навчання 30 травня. У червні буде НМТ, екзамени, які теж враховуються в навчальний цикл. Всі випускні іспити старшої школи закінчують 1 липня".

У червні також можуть проводитися практики, екскурсії та інші позанавчальні заходи. Проте навчання у звичному форматі вже не відбувається.

Пришкільні табори

А що відбувається в інших регіонах

Варто зазначити, що в деяких регіонах України можуть бути додаткові канікули. Наприклад, у Львівській області школи компенсують ці додаткові вихідні навчанням у червні. Часто також таке відбувається, коли під час навчального року керівництво змушене запровадити додаткові канікули, наприклад, при перевищенні епідпорогу чи масову захворюваність дітей.

Директорка однієї зі шкіл Кривого Рогу пояснила "Телеграфу", що навчальний рік справді має тривати до 30 червня. "Але насправді все виглядає трохи інакше — школи мають автономію і самі планують, як організовувати навчальний процес. Наприклад, у Кривому Розі вже давно визначилися: перший семестр триває з 2 вересня до 24 грудня, другий — з 13 січня до 30 травня. Тобто для учнів навчальний рік фактично завершується 30 травня. Хоча це не означає, що школа "закривається" — робота триває".

Керівниця навчального закладу додає, що у червні вчителі ще працюють. Вони консультують дітей, проводять коригувальне навчання, підсумкові оцінювання, виховні активності. "А ще при школі відкривається літній табір, який триватиме до 30 червня. Тобто учні вже з 1 червня відпочивають, але можуть відвідувати табір чи за потреби консультації. Педагогічний колектив точно продовжує працювати. Отже, попри офіційну постанову, повноцінного навчання до кінця червня у більшості шкіл не буде — усе залежить від конкретного навчального закладу, місцевої влади й умов у регіоні. Якщо це прифронтова область і діти не встигли пройти закладену програму, то освітній графік може теоретично відрізнятися від інших шкіл", — пояснює жінка.

Олена Буйневич, начальниця управління освіти Одеси, також спростувала інформацію про скорочення канікул: "Шановні батьки! Уроки як планувалось завершити в кінці травня, так і будемо завершувати, ми цей рік відпрацювали навіть без тривалих переходів на дистанційне та карантинів, тож маємо завершити виконання планів і програм вчасно. У червні будуть консультації, НМТ, індивідуальні заняття. Новина про "вкрадену частину відпочинку" не дуже коректна".

Отже, українські школярі й надалі матимуть три місяці літніх канікул. Незважаючи на те, що формально навчальний рік завершується 30 червня, фактичне навчання у більшості шкіл закінчується в кінці травня. Червень використовується для проведення іспитів, консультацій та інших заходів, які не є обов'язковими для всіх учнів.

Раніше "Телеграф" також писав, що у деяких школах Львова канікули будуть двічі.