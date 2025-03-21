В деяких двічі: коли у школах Львова будуть весняні канікули (графік)

Кожна школа обирає дати канікул самостійно

Більшість учнів у Львові підуть на весняні канікули з 24 березня та відпочиватимуть тиждень. При цьому на Великдень, який цьогоріч відзначають 20 квітня, школярі також матимуть кілька додаткових вихідних.

Про це повідомляє Львівська міська рада. Рішення про початок та закінчення канікул, кожний учбовий заклад ухвалює самостійно.

Графік весняних канікул у школах Львова

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка" 24.03.2025 – 28.03.2025

Львівська лінгвістична гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025

Ліцей "Галицький" 24.03.2025 – 30.03.2025

Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 15.04.2023 – 21.04.2025

Початкова школа №4 18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

Середня загальноосвітня школа №9 24.03.2025 – 30.03.2025

Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени 17.04.2025 – 23.04.2025

Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 24.03.2025 – 28.03.2025

Ліцей №28 31.03.2025 – 06.04.2025

Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова 17.04.2025 – 22.04.2025

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов 24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025

Ліцей №52 13.03.2025 – 16.03.2025; 21.04.2025 – 27.04.2025

Середня загальноосвітня школа №62 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025.

Ліцей №2 17.03.2025 – 23.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів 24.03.2025 – 30.03.2025

Ліцей № 17 03.03.2025 – 09.03.2025

Початкова школа "Джерельце" 24.03.2025 – 30.03.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова 15.03.2025 – 23.03.2025; 21.04.2023

Ліцей №45 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола 24.03.2025 – 30.03.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова:1 і 5 класи: 17.02 – 21.02; 2 і 6 класи: 24.02 – 28.02; 3 і 7 класи: 03.03 – 07.03; 4 і 8 класи: 10.03 – 14.03; 9 і 10 класи: 17.03 – 21.03; 11 класи: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (всі класи)

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025

Ліцей №51 імені Івана Франка 01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова 22.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №66 24.03.2025 – 30.03.2025

Ліцей імені Івана Пулюя 28.03.2025; 18.04.2025 – 27.04.2025

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 15.03.2025 – 23.03.2025

Ліцей імені Василя Симоненка 24.03.2025 – 30.03.2025

Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025

Ліцей "Європейський" 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Початкова школа "Школа радості" 24.03.2025 – 30.03.2025

Початкова школа "Малюк" 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей "Надія" 15.03.2025 – 23.03.2025

Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №13 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №32 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №72 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №73 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №86 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 24.04.2025

Середня загальноосвітня школа №90 24.03.2025 – 30.03.2025

Ліцей №93 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №95 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова 22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей "Оріяна" 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей "Інтелект" 24.03.2025 – 28.03.2025

Ліцей "Сихівський" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №80 24.03.2025 – 28.03.2025

Початкова школа "Первоцвіт" 27.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Початкова школа "Дивосвіт" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Гімназія "Тривіта" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія Шептицьких" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

Ліцей №6 08.03.2025 – 16.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей "Львівський" 17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025 – 22.04.2025

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №8 10.03.2025 – 15.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

Початкова школа "Крок за кроком" 24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №21 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 ім. М. Конопницької 25.03.2025 – 28.03.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №37 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №70 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 17.03.2025 – 23.03.2025;

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей "Просвіта" 24.03.2025 – 30.03.2025

Гімназія "Провесінь" 24.03.2025 – 30.03.2025

Початкова школа "Дзвіночок" 26.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025

Підбірцівський ліцей 24.03.2025 – 30.03.2025

Лисиничівська гімназія 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №30 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025

Ліцей №38 03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

Початкова школа №53 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов 24.03.2025 – 30.03.2025

Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

Ліцей №57 імені Короля Данила 16.04.2025 – 22.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова 27.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради 24.03.2025 – 28.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №94 24.03.2025 – 28.03.2025 ; 17.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова 26.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова 26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей" 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Львівська правнича гімназія 10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025

Навчально-виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей" 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025

Великогрибовицький ліцей 24.03.2025 – 28.03.2025

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця 24.03.2025 – 28.03.2025

Грядівська гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025

Зарудцівська гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Малехівська гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Малогрибовицька початкова школа 24.03.2025 – 30.03.2025

Рясне-Руський ліцей 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №15 24.03.2025 – 30.03.2025

Ліцей №18 26.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025 – 22.04.2025

Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова 05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 24.03.2025 – 30.03.2025

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 24.03.2025 – 30.03.2025

Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова 22.03 – 30.03.2025; 19.04 – 21.04.2025

Ліцей "Гроно" 03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова 10.03.2025 – 14.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025

Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ліцей №75 імені Лесі Українки 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025

Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

Львівська гімназія "Євшан" 17.03.2025 – 21.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Початкова школа "Арніка" 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025

Початкова школа "Один, два, три" 26.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Початкова школа "Світанок" 24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Раніше мешканців Дніпра залякували погрозами "колумбайну" у місцевих школах. У списку навчальних закладів, де зловмисники обіцяли влаштувати стрілянину, є і школа №62, в якій навчався підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко.