В деяких двічі: коли у школах Львова будуть весняні канікули (графік)
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Кожна школа обирає дати канікул самостійно
Більшість учнів у Львові підуть на весняні канікули з 24 березня та відпочиватимуть тиждень. При цьому на Великдень, який цьогоріч відзначають 20 квітня, школярі також матимуть кілька додаткових вихідних.
Про це повідомляє Львівська міська рада. Рішення про початок та закінчення канікул, кожний учбовий заклад ухвалює самостійно.
Графік весняних канікул у школах Львова
Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка" 24.03.2025 – 28.03.2025
Львівська лінгвістична гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025
Ліцей "Галицький" 24.03.2025 – 30.03.2025
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 15.04.2023 – 21.04.2025
Початкова школа №4 18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025
Середня загальноосвітня школа №9 24.03.2025 – 30.03.2025
Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени 17.04.2025 – 23.04.2025
Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 24.03.2025 – 28.03.2025
Ліцей №28 31.03.2025 – 06.04.2025
Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова 17.04.2025 – 22.04.2025
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов 24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025
Ліцей №52 13.03.2025 – 16.03.2025; 21.04.2025 – 27.04.2025
Середня загальноосвітня школа №62 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025.
Ліцей №2 17.03.2025 – 23.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів 24.03.2025 – 30.03.2025
Ліцей № 17 03.03.2025 – 09.03.2025
Початкова школа "Джерельце" 24.03.2025 – 30.03.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова 15.03.2025 – 23.03.2025; 21.04.2023
Ліцей №45 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола 24.03.2025 – 30.03.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова:1 і 5 класи: 17.02 – 21.02; 2 і 6 класи: 24.02 – 28.02; 3 і 7 класи: 03.03 – 07.03; 4 і 8 класи: 10.03 – 14.03; 9 і 10 класи: 17.03 – 21.03; 11 класи: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (всі класи)
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025
Ліцей №51 імені Івана Франка 01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова 22.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №66 24.03.2025 – 30.03.2025
Ліцей імені Івана Пулюя 28.03.2025; 18.04.2025 – 27.04.2025
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 15.03.2025 – 23.03.2025
Ліцей імені Василя Симоненка 24.03.2025 – 30.03.2025
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025
Ліцей "Європейський" 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
Початкова школа "Школа радості" 24.03.2025 – 30.03.2025
Початкова школа "Малюк" 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей "Надія" 15.03.2025 – 23.03.2025
Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №13 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №32 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №72 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №73 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №86 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 24.04.2025
Середня загальноосвітня школа №90 24.03.2025 – 30.03.2025
Ліцей №93 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №95 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова 22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей "Оріяна" 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей "Інтелект" 24.03.2025 – 28.03.2025
Ліцей "Сихівський" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №80 24.03.2025 – 28.03.2025
Початкова школа "Первоцвіт" 27.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Початкова школа "Дивосвіт" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Гімназія "Тривіта" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025
Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія Шептицьких" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025
Ліцей №6 08.03.2025 – 16.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей "Львівський" 17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025 – 22.04.2025
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №8 10.03.2025 – 15.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025
Початкова школа "Крок за кроком" 24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №21 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 ім. М. Конопницької 25.03.2025 – 28.03.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №37 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №70 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 17.03.2025 – 23.03.2025;
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей "Просвіта" 24.03.2025 – 30.03.2025
Гімназія "Провесінь" 24.03.2025 – 30.03.2025
Початкова школа "Дзвіночок" 26.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025
Підбірцівський ліцей 24.03.2025 – 30.03.2025
Лисиничівська гімназія 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №30 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025
Ліцей №38 03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025
Початкова школа №53 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов 24.03.2025 – 30.03.2025
Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025
Ліцей №57 імені Короля Данила 16.04.2025 – 22.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова 27.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради 24.03.2025 – 28.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №94 24.03.2025 – 28.03.2025 ; 17.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова 26.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова 26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей" 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Львівська правнича гімназія 10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025
Навчально-виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей" 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025
Великогрибовицький ліцей 24.03.2025 – 28.03.2025
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця 24.03.2025 – 28.03.2025
Грядівська гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025
Зарудцівська гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Малехівська гімназія 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Малогрибовицька початкова школа 24.03.2025 – 30.03.2025
Рясне-Руський ліцей 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №15 24.03.2025 – 30.03.2025
Ліцей №18 26.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025 – 22.04.2025
Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова 05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 24.03.2025 – 30.03.2025
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 24.03.2025 – 30.03.2025
Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова 22.03 – 30.03.2025; 19.04 – 21.04.2025
Ліцей "Гроно" 03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова 10.03.2025 – 14.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025
Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025
Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Ліцей №75 імені Лесі Українки 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025
Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025
Львівська гімназія "Євшан" 17.03.2025 – 21.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Початкова школа "Арніка" 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025
Початкова школа "Один, два, три" 26.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Початкова школа "Світанок" 24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
Раніше мешканців Дніпра залякували погрозами "колумбайну" у місцевих школах. У списку навчальних закладів, де зловмисники обіцяли влаштувати стрілянину, є і школа №62, в якій навчався підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко.