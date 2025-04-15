Что известно о "сокращении" летнего отдыха школьников в Украине

В последние дни социальные сети всколыхнула "сенсационная" новость — якобы украинские школьники сократили летние каникулы с трех месяцев до двух. Родители обеспокоены тем, что дети будут вынуждены учиться до конца июня и получат меньше времени на летний отдых.

"Телеграф" разобрался, соответствует ли это действительности.

Откуда взялась информация о "украденном месяце отдыха"

"Панику" в сети вызвало постановление Кабинета Министров Украины №841 от 23 июля 2024 года, в котором указано, что учебный год в украинских школах официально завершается 30 июня 2025 года. Информацию об этом начали обсуждать в телеграмм-каналах.

Сообщения в телеграмм-каналах

На самом деле такая практика существует давно

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы, в частности, в 2023-2024 учебном году. То есть на самом деле в постановлении не содержится никаких нововведений, которые уменьшали бы продолжительность летнего отдыха школьников.

Вот, например, регламент учебного года в одной из тернопольских школ. Информацию учителя среди родителей распространяли еще в сентябре. Но никто не говорил, что дети будут учиться и в июне.

Как это работает на самом деле

Как это объяснили "Телеграфу" в одной из школ Соломенского района Киева: "Каждый год и сама история. Учебный год должен составлять 35 учебных недель. Это, грубо говоря, 9 месяцев вместе с каникулами. Есть 3 каникулярных периода — осенью и весной по неделе. план работы образовательного учреждения еще в начале сентября. Никто не может заставить продлить учебный год".

Большинство школ заканчивают основную учебу до конца мая. Наш собеседник объясняет: "Например, наш лицей заканчивает обучение 30 мая. В июне будет НМТ, экзамены, которые тоже учитываются в учебном цикле. Все выпускные экзамены старшей школы заканчивают 1 июля".

В июне также могут проводиться практики, экскурсии и другие внеучебные мероприятия. Однако обучение в обычном формате уже не происходит.

Пришкольные лагеря

А что происходит в других регионах

Следует отметить, что в некоторых регионах Украины могут быть дополнительные каникулы. К примеру, во Львовской области школы компенсируют эти дополнительные выходные учебой в июне. Часто такое происходит, когда во время учебного года руководство вынуждено ввести дополнительные каникулы, например, при превышении эпидпорога или массовую заболеваемость детей.

Директор одной из школ Кривого Рога объяснила "Телеграфу", что учебный год действительно должен продлиться до 30 июня. "Но на самом деле все выглядит несколько иначе — школы имеют автономию и сами планируют, как организовывать учебный процесс. Например, в Кривом Роге уже давно определились: первый семестр длится со 2 сентября по 24 декабря, второй — с 13 января по 30 мая. То есть для учеников учебный год фактически завершается 30 мая. "Хотя это не означает," это не означает.

Руководитель учебного заведения добавляет, что в июне учителя еще работают. Они консультируют детей, проводят корректирующее обучение, итоговые оценки, воспитательные активности. "А еще при школе открывается летний лагерь, который продлится до 30 июня. То есть ученики уже с 1 июня отдыхают, но могут посещать лагерь или при необходимости консультации. Педагогический коллектив точно продолжает работать. Итак, несмотря на официальное постановление, полноценного обучения до конца июня у большинства школ не будет — все зависит от конкретного учебного. успели пройти заложенную программу, так что образовательный график может теоретически отличаться от других школ", — объясняет женщина.

Елена Буйневич, начальница управления образования Одессы, также опровергла информацию о сокращении каникул: "Уважаемые родители! Уроки как планировалось завершить в конце мая, так и будем завершать, мы этот год отработали даже без длительных переходов на дистанционное и карантинов, поэтому должны завершить выполнение планов и программ вовремя. часть отдыха "не очень корректна".

Следовательно, украинские школьники и дальше будут иметь три месяца летних каникул. Несмотря на то, что формально учебный год завершается 30 июня, фактическое обучение у большинства школ заканчивается в конце мая. Июнь используется для проведения экзаменов, консультаций и других мероприятий, которые не являются обязательными для всех учащихся.

Ранее Телеграф также писал, что в некоторых школах Львова каникулы будут дважды.