Після початку "енергетичного" припинення вогню ракети та дрони літатимуть - Роман Шрайк
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Відомий блогер та експерт про те, чи припиняться взаємні ракетно-дронові удари після домовленості про "припинення вогню"
Давайте підсумовувати, у якому стані переговори про часткове припинення вогню.
- Заборона ударів по енергетиці
Почне діяти, коли Україна підтвердить, що погоджується зі списком об’єктів, які вважаються енергетичними. Можливо, вже підтвердила.
- Безпека комерційного судноплавства
РФ висунула умову, що цей пункт почне діяти, коли з неї знімуть "сільськогосподарські" санкції та обмеження. Ймовірно, маються на увазі санкції не лише США, а і ЄС.
Тобто це питання поки що висить.
Невідомо, чи "безпека судноплавства" включає заборону ударів по портах. За версією Зеленського, так.
- Заборона ударів по інфраструктурним об’єктам
За словами Зеленського, Україна передала США список стратегічних об’єктів, яких має стосуватися заборона.
Але в заявах США та Росії немає жодних згадок про "інфраструктурне" припинення вогню. Тобто поки що немає підстав вважати, що тут є прогрес.
Загалом. Після початку "енергетичного" припинення вогню ракети та дрони літатимуть, але не по енергетиці (як мінімум, так стверджуватиметься). На цьому поки що все.
Джерело: пост Шрайка в Telegram
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