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Після початку "енергетичного" припинення вогню ракети та дрони літатимуть - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк
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Переговори стосувалися лише енергетики Новина оновлена 25 березня 2025, 23:19
Переговори стосувалися лише енергетики. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомий блогер та експерт про те, чи припиняться взаємні ракетно-дронові удари після домовленості про "припинення вогню"

Давайте підсумовувати, у якому стані переговори про часткове припинення вогню.

  • Заборона ударів по енергетиці

Почне діяти, коли Україна підтвердить, що погоджується зі списком об’єктів, які вважаються енергетичними. Можливо, вже підтвердила.

  • Безпека комерційного судноплавства

РФ висунула умову, що цей пункт почне діяти, коли з неї знімуть "сільськогосподарські" санкції та обмеження. Ймовірно, маються на увазі санкції не лише США, а і ЄС.

Тобто це питання поки що висить.

Невідомо, чи "безпека судноплавства" включає заборону ударів по портах. За версією Зеленського, так.

  • Заборона ударів по інфраструктурним об’єктам

За словами Зеленського, Україна передала США список стратегічних об’єктів, яких має стосуватися заборона.

Але в заявах США та Росії немає жодних згадок про "інфраструктурне" припинення вогню. Тобто поки що немає підстав вважати, що тут є прогрес.

Загалом. Після початку "енергетичного" припинення вогню ракети та дрони літатимуть, але не по енергетиці (як мінімум, так стверджуватиметься). На цьому поки що все.

Джерело: пост Шрайка в Telegram

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перемир'я #припинення вогню