Відомий блогер та експерт про те, чи припиняться взаємні ракетно-дронові удари після домовленості про "припинення вогню"

Давайте підсумовувати, у якому стані переговори про часткове припинення вогню.

Заборона ударів по енергетиці

Почне діяти, коли Україна підтвердить, що погоджується зі списком об’єктів, які вважаються енергетичними. Можливо, вже підтвердила.

Безпека комерційного судноплавства

РФ висунула умову, що цей пункт почне діяти, коли з неї знімуть "сільськогосподарські" санкції та обмеження. Ймовірно, маються на увазі санкції не лише США, а і ЄС.

Тобто це питання поки що висить.

Невідомо, чи "безпека судноплавства" включає заборону ударів по портах. За версією Зеленського, так.

Заборона ударів по інфраструктурним об’єктам

За словами Зеленського, Україна передала США список стратегічних об’єктів, яких має стосуватися заборона.

Але в заявах США та Росії немає жодних згадок про "інфраструктурне" припинення вогню. Тобто поки що немає підстав вважати, що тут є прогрес.

Загалом. Після початку "енергетичного" припинення вогню ракети та дрони літатимуть, але не по енергетиці (як мінімум, так стверджуватиметься). На цьому поки що все.

Джерело: пост Шрайка в Telegram