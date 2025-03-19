Зеленський погодився припинити удари по російській енергетиці під час розмови з Трампом

Трамп і Зеленський обговорили припинення ударів по енергетиці Росії і не тільки

Президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Як пише видання, обидві сторони домовилися працювати над розширенням режиму припинення вогню.

Як пише "Суспільне", розмова тривала майже годину. Трамп каже, що узгоджували деталі режиму тиші у небі та на морі, а також шляхи досягнення цього на лінії фронту. Говорили також про звільнення полонених. Також повідомляється, що джерело в ОП підтвердило журналістам, що Україна в цілому підтримує питання припинення ударів по російській енергетиці, але щоб це було взаємно і з російського боку.

Розмова відбулася через день після того, як Путін у розмові з Трампом висловив готовність обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України, але не погодився на повне припинення вогню.

Представник Трампа Стів Віткофф заявив, що повне припинення вогню між країнами може бути досягнуто "за пару тижнів", а зустріч між Трампом і Путіним "ймовірно, відбудеться".

Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" і зазначив, що обговорення "йдуть за планом".

Раніше "Телеграф" також писав, що Путін висунув Трампу вимогу для миру в Україні. І це не відмова від НАТО.