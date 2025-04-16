У Кремлі не вирішили, коли точно закінчиться мораторій на удари по українській енергетиці

Кремль мовчить про плани після завершення мораторію

Росія дочекалася закінчення мораторію на удари по українській енергетичній системі, але в Кремлі не знають точного часу його завершення. Термін 30-денної заборони на атаки спливає сьогодні, 16 квітня.

Проте, на питання журналістів, коли ж "мораторій вважатиметься закінченим — у ніч на 17 квітня чи ввечері 17 квітня" прессекретар Путіна відповів розмито. "Поки що я не готовий повідомити вам про прийняте рішення", — сказав Дмитро Пєсков, відповідаючи російським ЗМІ.

Ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі з'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Президент США запропонував тимчасово припинити атаки на енергооб'єкти обох країн, на що отримав згоду від кремлівського лідера.

Тоді Путін пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. За словами російських ЗМІ, президент РФ начебто одразу дав відповідний наказ російським військовим.

Втім, в ніч на 19 березня, уже після розмови Путіна з Трампом, Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді по нашій території було запущено 150 дронів.

Тим часом Пєсков продовжує поширювати пропагандистські наративи про Україну. Відповідаючи на запитання ТАРС, він заявив про "авторитарні дії київського режиму" та "нестійку конструкцію", яку нібито намагається зберегти чинна влада через продовження загальної мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому могло б бути вигідне "енергетичне" припинення вогню. В ЗМІ спробували розібратися у цьому питанні.