Не лише удари на електростанціях. Фахівець з енергетики пояснив, що може знеструмити всю країну

Україні загрожує повне знеструмлення будь-якої миті

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть призвести до масштабного знеструмлення по всій країні. На цьому наголосив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За словами експерта, хоча наразі відключення електроенергії мають точковий характер, накопичувальний ефект від ворожих ударів становить серйозну загрозу. Про це пише РБК-Україна.

Будь-який наступний удар потенційно може спричинити аварійне знеструмлення в масштабах усієї держави.

Окрім прямих атак на електростанції, росіяни завдали ударів по газових родовищах України. Це призвело до зменшення видобутку природного газу, який використовується для виробництва електроенергії на теплових електростанціях.

Ситуація ускладнюється кількома факторами одночасно. По-перше, виникли складнощі із заповненням підземних газових сховищ. По-друге, в Україні зараз морози, подекуди стовпчики термометрів опускаються до -15. Сукупність цих чинників підвищує ймовірність запровадження планових відключень електроенергії найближчим часом.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що ввели графіки аварійних відключень в Україні. Деякі області знову без світла.