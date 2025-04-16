Мораторий заканчивается, а обстрелы продолжаются: сколько раз Россия нарушала энергетическое перемирие

Россия продолжает бить по энергетике Украины

Сегодня истекает срок 30-дневного моратория на удары по украинской энергетике, но Россия и так его не соблюдала. За это время российские войска уже более 30 раз атаковали украинские энергообъекты, нарушая договоренности о перемирии.

За последние 24 часа повреждены трансформаторы на юге страны и линия электропередач в Полтавской области. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве 16 апреля, передает interfax-Украина.

"Только за последние сутки зафиксированы три таких нарушения. В частности, в Николаевской области поврежден трансформатор. Также поврежден трансформатор в результате обстрелов в окрестностях Херсона. И третье, вчера была повреждена линия энергопередач в Полтавской области", — рассказал Тихий.

Дипломат подчеркнул, что каждый такой случай расценивается как нарушение энергетического перемирия. Украинская сторона тщательно документирует все атаки и передает информацию международным партнерам.

По словам представителя МИД, Украина регулярно направляет детальные факты о нарушениях как в правительства стран-партнеров, так и в штаб-квартиры международных организаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Трампа скептически оценили возможность заключения перемирия в Украине и сказали, кто виноват. Сейчас, несмотря на жалобы на Украину, чиновники Трампа больше разочарованы действиями Кремля.