Про це можна забути? У Трампа скептично оцінили можливість укладення перемир'я в Україні та сказали, хто винен

Зараз, попри скарги на Україну, чиновники Трампа більше розчаровані діями Кремля

Сполучені Штати відійшли від оцінки того, що можна швидко укласти припинення вогню та мирну угоду щодо війни в Україні, оскільки позиція російського режиму залишається без змін. Зараз у Білому домі обговорюють ймовірність того, що у найближчі кілька місяців мирної угоди не буде та розробляють нові плани тиску на Україну та Росію.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела серед американських чиновників. Видання нагадує, що на початку свого другого терміну президент США Дональд Трамп та його адміністрація планували досягти повного припинення вогню в Україні вже у квітні, або у травні цього року.

Проте зараз існує велика ймовірність того, що війни, яка триває четвертий рік, затягнеться ще сильніше, а Збройним силам України знадобиться значно більше підтримки від західних країн, щоб битися проти російських окупантів. Для Трампа це стало б масштабним ударом по його іміджу, як "миротворця", оскільки він багато разів обіцяв швидке припинення війни в Україні.

При цьому зараз, попри скарги на Україну, чиновники Трампа більше розчаровані діями Кремля. Лідер Росії Володимир Путін не тільки активно блокує спроби США домовитися про припинення вогню, висуваючи вимоги, але й налаштований продовжувати війну, оскільки його максималістські цілі – зберегти загарбані українські регіони в гіршому, або перетворити Україну на васала та позбутися президента Володимира Зеленського в кращому для РФ випадку – залишаються незмінними. Гнів Трампа зростає, після того, як кілька тижнів він казав, що "довіряє Путіну" та вірить, що "російський лідер відданий миру". Останніми днями Білий дім дуже насторожено ставиться до будь-яких дій Кремля.

"Незрозуміло, які конкретні плани може мати адміністрація щодо тиску на Москву, але один високопоставлений чиновник США сказав, що Білий дім продовжує розглядати додаткові тарифи та санкції. У неділю Трамп сказав NBC News, що він був "розлючений" після того, як Путін розкритикував довіру до президента України Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи на 25%-50% для покупців російської нафти", – сказано у матеріалі.

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з головами МЗС країн Балтії також сказав, що мир в Україні вже не гарантований, а Білий дім розглядає додаткові санкції проти Росії. Його слова підтвердив речник Ради національної безпеки Джеймс Х'юітт.

"Існує глибоке розчарування російським урядом через переговори… Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він розгляне можливість накладення додаткових санкцій на всю нафту, що надходить з Росії, якщо вони не серйозно налаштовані довести цей конфлікт до мирного вирішення", – сказав він.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, що Москва не планує приймати пропозиції США щодо припинення війни. Рябков сказав, що у пропозиціях немає "вирішення проблем", які, згідно з пропагандистськими кремлівськими наративами, стали "поштовхом для війни". Навряд чи така позиція Росії сподобається Вашингтону.

Нагадаємо, раніше Трамп під час виступу у Білому домі заявив, що не хоче вводити нові санкції проти Росії, але зробить це, якщо Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою". Він також знову озвучив неправдиву цифру про нібито 350 млрд доларів військової допомоги Україні, різко критикував курс Києва на вступ до НАТО й натякнув, що Україна має поступитися для досягнення миру.

Тим часом американські економісти вважають, що Трамп наразі не здатний примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей, зазначають вони. Трампу запропонували простий та вигідний план, як припинити війну в Україні.