Росія завдасть ударів під час великодніх свят: Зеленський попередив українців

Про це попереджає розвідка

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість нових ударів Росії під час великодніх свят та після них. За його словами, українська влада володіє відповідною інформацією, зокрема завдяки роботі національних спецслужб та розвідки.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з енергетиками, в рамках якої вручив нагороди працівникам галузі. Зеленський наголосив на тому, що Україна буде продовжувати протистояти російським атакам та подякував енергетикам за стійкість у роботі з ліквідацією наслідків обстрілів РФ.

"Звісно, ми знаємо, що готує Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідок нашої країни. Зараз, в часи Великодня і після цього можливі нові удари Росії", — зазначив президент.

Водночас міністр національної оборони Литви Кястутіс Будріс не виключає, що Росія завдасть удару саме на Великдень — можливо, ще жорсткішого, ніж обстріл Сум у Вербну неділю 13 квітня. Як передає LRT, Будріс назвав той удар "варварським" і припустив, що Кремль може вдатися до ескалації якраз у дні великого християнського свята. Він зазначив, що така атака може стати "переломним моментом", який спонукає ЄС до рішучіших санкційних дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у період великодніх свят Національна поліція України переходить на посилений режим несення служби з метою гарантування громадського порядку та безпеки громадян. Екіпажі правоохоронців чергуватимуть у підсиленому складі, зокрема поблизу церков, храмів та інших місць проведення богослужінь.