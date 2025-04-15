"Це червоні лінії": Зеленський розкритикував слова Віткоффа та зробив заяву про Patriot

Також гарант Конституції висловився про угоду з Трампом щодо корисних копалин

У вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Голова держави наголосив, що визнання окупованих українських територій російськими є червоними лініями.

Він назвав перемовини зі США щодо корисних копалин "позитивними" та сказав, що Київ готовий купити "Петріоти". "Телеграф" зібрав основні заяви українського лідера, які він зробив під час спільної пресконференції в Одесі.

"Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки – про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські. Представник Трампа Віткофф обговорює питання поза своєю компетенцією", — сказав Зеленський.

Також гарант Конституції назвав перемовини зі США щодо корисних копалин "позитивними" та анонсував нові зустрічі попри те, що останні перемовини про надра ЗМІ характеризували як напружені.

"Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, стимулом до дипломатії. Вони там, у Москві, повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам із війною", – заявив Зеленський.

Президент зазначив важливість того, щоб і надалі тривала спільна праця в межах коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку. За його словами, Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні.

"І також має запрацювати максимально ефективно місія НАТО з надання безпекової допомоги та тренувань для України у Вісбадені. Її ефективність – це захист життів наших людей", – сказав Зеленський.

Український лідер також акцентував на гострій потребі України в системах ППО і ракетах до них та додав, що Київ розраховує на реалізацію домовленостей щодо ППО з партнерами у Європі та США.

"Петріоти" – це оборонна зброя, і ми не просто просимо про "Петріоти" – ми готові купити їх. І це суто політичне питання: системи у світі є, ракети до "Петріотів" також є, і виключно від рішень політиків залежить, чи буде в нас достатньо захисту від російської балістики", – наголосив він.

Нагадаємо, НАТО не братиме участь у направленні миротворців в Україну, генсек Альянсу Марк Рютте вважає це малоймовірним. Проте союзники НАТО можуть бути залучені до військового контингенту, що може бути розташований в Україні.