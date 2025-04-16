Росія не може перейти на військові рейки: дипломат назвав причину

На скільки ще вистачить російської економіки

Російське керівництво розглядає війну проти України як "дуже довгострокову" та має можливості перевести країну на військові рейки. Проте цьому заважає стан економіки.

Про це розповів колишній посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в інтерв’ю Zaxid.net. За його словами, для Кремля не є проблемою перейти на військові рейки, оскільки Росія – це поліцейська держава з диктатурою та жорстким управлінням.

"Вони бояться це робити. Тому що в них поки що є спроба якось витягнути на тій економіці, яка є, але ми бачимо за показниками, що в Росії ситуація йде різко вниз", — сказав дипломат.

Чалий вважає, що вже до осені ситуація у РФ буде настільки поганою, що вони відчайдушно проситимуть Вашингтон припинити вогонь. У цей момент Україні необхідно максимально сконцентрувати свої можливості та підтримку партнерів.

Нагадаємо, раніше Чалий розповів, що Росія не має наміру зараз йти на припинення вогню, а тому Україні варто дочекатися "великого розчарування" американського президента Дональда Трампа.