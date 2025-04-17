Россия нанесет удары во время пасхальных праздников: Зеленский предупредил украинцев

Об этом предупреждает разведка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности новых ударов России во время пасхальных праздников и после них. По его словам, украинские власти владеют соответствующей информацией, в частности благодаря работе национальных спецслужб и разведки.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с энергетиками, в рамках которой он вручил награды работникам отрасли. Зеленский отметил, что Украина будет продолжать противостоять российским атакам и поблагодарил энергетики за устойчивость в работе с ликвидацией последствий обстрелов РФ.

"Конечно, мы знаем, что готовит Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведок нашей страны. Сейчас, во время Пасхи и после неё возможны новые удары России", — отметил президент.

В то же время министр национальной обороны Литвы Кястутис Будрис не исключает, что Россия нанесет удар именно на Пасху — возможно, еще более жесткий, чем обстрел Сум в Вербное воскресенье 13 апреля. Как передает LRT, Будрис назвал тот удар "варварским" и предположил, что Кремль может прибегнуть к эскалации как раз в дни великого христианского праздника. Он отметил, что такая атака может стать "переломным моментом", побуждающим ЕС к более решительным санкционным действиям.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что в период пасхальных праздников Национальная полиция Украины переходит на усиленный режим несения службы с целью гарантирования общественного порядка и безопасности граждан. Экипажи правоохранителей будут дежурить в усиленном составе, в том числе вблизи церквей, храмов и других мест проведения богослужений.