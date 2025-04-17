Загроза для Сум, Харкова і не тільки. Росіяни знову модернізували "шахед", чим відрізняється

Щодня наші захисники збивають десятки ворожих безпілотників

Російські "шахеди" становлять велику загрозу для українців. Безпілотники, якими росіяни б'ють по прифронтовим містам (Суми, Харків та ін.) мають свої особливості.

Як пояснив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов виданню "Главком", "шахеди" становлять основну загрозу. При цьому "шахеди", що літають біля прифронтових міст та ті, якими ворог б'є вглиб України, відрізняються.

"Дальні БПЛА летять без керування, лише за ціллю, що визначається супутниковою навігацією. А в прифронтових зонах росіяни використовують іншу тактику. Вони на "шахед" встановлюють радіомодем, який дістає радіосигналом до Росії і здатний наводитися на ціль через відеосигнал і керуватися вручну", — пояснив фахівець.

Він наголосив, що "шахед" отримує сигнал не через термінал мобільного зв'язку LTE. Цей сигнал пов'язує безпілотник з російським оператором дрона по прямому радіоканалу на відстані 60-70 км. Таке керування дає можливість ворогу більш точно влучати у ціль у прифронтових зонах — бити по вокзалах, залізничних вузлах, підстанціях і так далі.

Сергій Бескрестнов додав, що відстань до Сум від лінії фронту досить велика, але до міста долітає низка ворожих безпілотників — "Ланцети", більш дешеві БПЛА типу "Молнія". Також військові фіксують використання ворогом нового типу безпілотників, які керуються через сигнали мобільного зв’язку.

"Тобто росіяни шукають і застосовують на цих напрямках нові типи ударних дронів", — резюмував "Флеш".

Як повідомляв "Телеграф", кандидат хімічних наук Григорій Дмитрів розповів, що росіяни під час атак дронами "Shahed" використовують отруйні капсули з небезпечною речовиною. Він пояснив, чи може ця речовина викликати моментальну смерть чи сильне отруєння.