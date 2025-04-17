В Україні на Великдень поліція проводитиме перевірки: оглянути можуть кожного

У вихідні діятиме комендантська година

У зв’язку з прийдешніми великодніми святами, Національна поліція України запроваджує посилений режим служби для забезпечення громадського порядку та безпеки вірян. Правоохоронці працюватимуть у посиленому складі, а їхні екіпажі будуть максимально наближені до церков, храмів та інших місць проведення богослужінь.

Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За її словами, поліція готова до оперативного реагування як у містах, так і в сільській місцевості, зокрема на автошляхах.

"Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян", — підкреслила Гірдвіліс.

У зв’язку з воєнним станом цього року, святкування Великодня відбуватиметься з урахуванням діючих обмежень. Зокрема, графіки богослужінь узгоджено з комендантською годиною.

Поліція звертається до українців із проханням бути обачними, дотримуватися встановлених правил та зберігати спокій.

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень", — додала речниця Нацполіції.

Раніше "Телеграф" писав, що на Івано-Франківщині скасовують усі масові заходи на Великдень. В обласній військовій адміністрації пояснили чому.