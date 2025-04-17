"Росія відповість": Трамп зробив важливі заяви про перемир’я та угоду про корисні копалини

В Білому Домі відбувся брифінг

Президент США Дональд Трамп заявив, що відповідь Росії на мирні пропозиції очікується вже цього тижня. За його словами, після цього Вашингтон ухвалить подальше рішення щодо врегулювання війни в Україні.

Про це він повідомив під час брифінгу перед зустріччю з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Крім того, він назвав і ймовірну дату підписання угоди.

"Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися. Ми подивимося, що можемо зробити, і, думаю, ми близькі до цього. Але скоро все стане відомо", — сказав американський лідер. Він також додав, що позитивно ставиться до ідеї "миротворчої місії", яку ініціюють Велика Британія та Франція.

Трамп також анонсував підписання угоди про корисні копалини між США та Україною, яке заплановане на 24 квітня.

"У нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в четвер, наступного четверга, незабаром", — заявив Трамп.

Крім того, після низки невизначених заяв про те, хто насправді є винуватцем повномасштабного вторгнення, американський президент заявив, що не вважає Зеленського винним за початок російського наступу у 2022 році.

"Я не покладаю відповідальність на Зеленського, але я не в захваті від того, що ця війна почалася… тому я не в захваті від нього. Тепер я намагаюся змусити Путіна зупинитися", — сказав він.

Разом з тим, Володимир Зеленський повідомив, що наразі юристи працюють над фінальним текстом угоди зі США, яку згодом має ратифікувати Верховна Рада. Він підкреслив, що в документі не повинно бути положень про боргові зобов’язання за американську військову допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українська сторона вже провела переговори з представниками Великої Британії, Німеччини та Франції щодо припинення вогню та забезпечення безпеки. За його словами, під час зустрічей обговорювалися подальші кроки для досягнення справедливого й тривалого миру, включно з реалізацією повного припинення вогню, можливістю залучення міжнародного військового контингенту та створення дієвої системи безпеки для України.