Чому Трамп "воює" з Гарвардом: все, що ви хотіли знати про гучний конфлікт у США

"Телеграф" зібрав для своїх читачів усі подробиці конфлікту

Трамп проти Гарварда. Прямо зараз між найстарішим та найбагатшим університетом США та адміністрацією Трампа розгортається гострий та масштабний конфлікт.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів усі подробиці конфлікту в одному матеріалі. Дізнатися про все ви зможете нижче.

Гарвардський університет

Герб Гарвардського університету. Девіз: "Істина"

Головний корпус Гарвардського університету часто асоціюється з Massachusetts Hall, найстарішим будинком кампуса (Фото: By Muns, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org)

Гарвард є одним з найвідоміших і найпрестижніших університетів США та всього світу, найстаріший вуз США (заснований у 1963 році). За час свого існування став альма-матер для цілого ряду визначних особистостей. Розташований у місті Кембрідж, штат Массачусетс.

Серед них: Джон Адамс, Джон Квінсі Адамс, Резерфорд Гейс, Теодор Рузвельт, Франклін Рузвельт, Джон Кеннеді, Джордж Буш молодший, Барак Обама.

Університет включає 13 окремих академічних підрозділів — 12 шкіл та Інститут перспективних досліджень Редкліфф — з кампусами по всьому Бостону.

Гарвардська школа бізнесу. Photo by Grace DuVal (facebook.com/Harvard)

Цікаві факти:

Гарвард входить до групи елітних американських університетів – Ліги плюща. Це асоціація восьми приватних американських університетів, що розташовані у семи штатах на північному сході США. Ця назва походить від пагонів плюща, що обвивають старі будинки в цих університетах. Університети, що входять до ліги, відрізняються високим престижем та якістю освіти.

Гарвард має найбільший ендаумент (цільовий капітал) у світі, який на 2023 рік становить 50,7 млрд доларів США.

З чого все починалося

Початок історії тягнеться ще з 2023 року – після хвилі пропалестинських протестів у провідних американських університетах. Тоді студенти по всій країні вимагали, щоб університети та федеральний уряд розірвали зв’язки із ізраїльським урядом на знак протесту проти його військових атак на палестинців. Це викликало жорстку реакцію із боку Трампа.

Нагадаємо, у 2023 році бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав наземну операцію в секторі Газа, а також бомбардування.

Прихильники Палестини збираються в Гарвардському університеті, щоб продемонструвати свою підтримку палестинцям у секторі Газа на мітингу у Кембриджі. Фото: Getty

В епіцентрі подій тоді був ще один престижний виш США — Колумбійський університет.

7 березня 2025 року стало відомо про рішення Білого дому скасувати 400 мільйонів доларів у вигляді грантів та контрактів для Колумбійського університету. Офіційна версія — через "нездатність подолати антисемітизм".

"Білий дім звинуватив університети Ліги плюща у допущенні антисемітизму на території кампуса. Адміністрація також спочатку утримала 400 мільйонів доларів федеральних коштів з Колумбійського університету в Нью-Йорку і заявила, що не відновить фінансування, якщо навчальний заклад не змінить свою політику", — йдеться у матеріалі NewsWeek.

Колумбійський університет зрештою поступився вимогам Трампа минулого місяця і оголосив про низку нових заходів безпеки.

Конфлікт із Гарвардом

10 березня Гарвард оголосив про тимчасове заморожування найму співробітників, посилаючись на "фінансову невизначеність, викликану федеральними змінами в політиці".

Після цього адміністрація Трампа направила Гарварду листа з вимогами, які університет назвав безпрецедентними.

Серед них:

закриття програм з різноманіття, рівності та інклюзії (DEI),

проведення аудиту поглядів студентів та викладачів,

заборона носіння масок під час протестів та співпраця з імміграційними службами.

Білий дім наполягав також на впровадженні "меритократичної" системи надходження та працевлаштування.

Harvard Hall навчальний корпус Гарвардського університету у Гарвард-Ярді. Фото: Getty

У відповідь президент Гарварда Алан Гарбер виступив із різкою заявою, в якій наголосив, що університет не підкориться політичному тиску.

Боротьба швидко загострилася. Як пише Politico, Департамент внутрішньої безпеки (DHS) заморозив понад 2 мільярди доларів грантів університету після того, як він відмовився виконувати вимоги адміністрації Трампа щодо зміни політики, у тому числі придушувати студентські протести, змінювати практику прийому та найму та проходити державні перевірки.

Станом на квітень федеральна влада вже скасувала два гранти на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.

Скасовані гранти передбачають:

$800 303 на впровадження науки для цілеспрямованого запобігання насильству, що, за словами влади, "демонізувало консервативних американців";

$1,9 млн на підтримку "пропагандистських" ініціатив у сфері громадського здоров’я у рамках урядової кампанії Blue Campaign.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем направила керівництву університету листа з вимогою до 30 квітня надати докладні дані про випадки незаконної чи насильницької діяльності з боку іноземних студентів. У разі невиконання вимог Гарвард може втратити право приймати іноземців за програмою обміну Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

Також Ноем розкритикувала керівництво Гарварда, назвавши його "безхребетним", заявивши, що університет "підживлює вигрібну яму екстремістських заворушень і загрожує нашій національній безпеці".

Крісті Ноем Фото: Getty

Крім того, Трамп припустив у соціальних мережах, що Гарвард може втратити свій статус звільненого від податків і натомість "оподатковуватись як політична організація".

За інформацією NYT, яка посилається на власні джерела, зараз податкова служба США розмірковує, чи варто скасовувати податкові пільги Гарварду. Це може стати істотним посиленням спроб адміністрації Трампа позбавити провідного дослідницького університету федеральних фінансів та підтримки.

В університеті кажуть, що немає жодних правових підстав для скасування його податкового статусу.

"Такі безпрецедентні дії поставлять під загрозу нашу здатність виконувати нашу освітню місію", — заявив університет — "Це призведе до скорочення фінансової допомоги студентам, відмови від критично важливих медичних дослідницьких програм і втрати можливостей для інновацій. Незаконне використання цього інструменту в ширшому сенсі матиме серйозні наслідки для майбутнього".

У Politico зазначають, що Гарвард, який підживлює величезний фонд вартістю понад 53 мільярди доларів і потужна мережа випускників, тепер має унікальну можливість стати найвидатнішим навчальним закладом США, який ще не активно боровся зі спробами Трампа підпорядкувати елементи американського громадянського суспільства своїй волі.

Журналісти видання резюмують, що багато хто з лівих тепер сподівається, що опір Гарварда викличе нову хвилю опору з боку установ, від яких адміністрація домагається змін. Але заморозка фінансування може створити для університету серйозні проблеми, навіть незважаючи на його багатство, і неясно, чи послідують інші прикладу.

Як зазначає "РБК-Україна", зараз університет опинився у центрі не лише освітньої, а й політичної битви. Питання вже не так у фінансах, як у тому, чи зможе один із найвпливовіших університетів світу відстояти свободу думки перед тиском влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як "вдячна" Європа відповість Трампу на торговельну війну США з Китаєм.