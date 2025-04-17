"Россия ответит": Трамп сделал важные заявления о перемирии и соглашение о полезных ископаемых

В Белом Доме прошел брифинг

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ России на мирные предложения ожидается уже на этой неделе. По его словам, после этого Вашингтон примет дальнейшее решение по урегулированию войны в Украине.

Об этом он сообщил на брифинге перед встречей с премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, он назвал вероятную дату подписания соглашения.

"Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились. Мы посмотрим, что можем сделать, и, думаю, мы близки к этому. Но скоро все станет известно", — сказал американский лидер. Он также добавил, что положительно относится к идее "миротворческой миссии", которую инициируют Великобритания и Франция.

Трамп также анонсировал подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, которое запланировано на 24 апреля.

"У нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в четверг, в следующий четверг, в скором времени", — заявил Трамп.

Кроме того, после ряда неопределенных заявлений о том, кто действительно является виновником полномасштабного вторжения, американский президент заявил, что не считает Зеленского виновным за начало российского наступления в 2022 году.

"Я не возлагаю ответственность на Зеленского, но я не в восторге от того, что эта война началась… поэтому я не в восторге от него. Теперь я пытаюсь заставить Путина остановиться", — сказал он.

Вместе с тем, Владимир Зеленский сообщил, что юристы работают над финальным текстом соглашения с США, которое впоследствии должна ратифицировать Верховная Рада. Он подчеркнул, что в документе не должно быть положений о долговых обязательствах за американскую военную помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинская сторона уже провела переговоры с представителями Великобритании, Германии и Франции по прекращению огня и обеспечению безопасности. По его словам, во время встреч обсуждались дальнейшие шаги по достижению справедливого и длительного мира, включая реализацию полного прекращения огня, возможность привлечения международного военного контингента и создание действенной системы безопасности для Украины.