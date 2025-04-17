Меморандум, Китай та російські наративи у Білому Домі: головне з брифінгу Зеленського

Зеленський проводить брифінг

Меморандум про угоду щодо видобутку корисних копалин зі Сполученими штатами Америки можуть підписати вже незабаром. Попередньо, це може статися уже в четвер, 18 квітня, під час онлайн-зустрічі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він проводить брифінг — "Телеграф" зібрав всі основні заяви.

Щодо наступу росіян на Сумщину, український лідер зауважив, що наразі потрібно зрозуміти, куди будуть націлені напрямки російських атак. Якщо РФ хоче мати позицію тиску на Україну, вона повинна мати і союзництво з країнами за столом переговорів, і успіх у просуванні на українських територій. Зеленський вважає, що саме для цього російська армія хоче захопити ще більше квадратних метрів землі.

"Щоби продемонструвати деяким нашим партнерам, що Росія — країна компромісів. Для цього вони хочуть використовувати успіхи на інших територій. І тут ми вже говоримо про такі території, як Сумщина, де збирається велика кількість військових. І Чернігів вони обстрілюють. Ми сьогодні не даємо сконцентрувати достатньо військ біля Чернігова, Харкова, Запоріжжя. Біля Сум вони накопичили вже понад 60 тисяч особового складу", — повідомив президент.

Він зауважив, що великого дефіциту стосовно артилерії наразі немає, оскільки Україна збільшила власне виробництво та правильно розподіляє снаряди. Разом з тим, він зауважив, що європейці можуть давати більше фінансування у приватний сектор для вітчизняного виробництва дронів, оскільки у 2024 вони стали заміною артилерійських снарядів.

"Ми повинні дякувати за те, що у нас дуже сильна допомога та підтримка Європи, що ми розморозили допомогу та розвіддані США. Чи цього достатньо, щоб закінчити війну? Я думаю, що ні. (…) Тиску недостатньо, росіяни можуть дозволити собі продовжувати війну", — так президент відповів на питання про допомогу іноземних партнерів.

Дональд Трамп, президент США, назвав обстріл Сум Росією помилкою. Зеленський зауважив, що називати таким чином цю спецоперацію РФ не можна.

"Розповідати історію, що б'ють по фронту, а називати помилкою удар по центру міста двома ракетами, ще й касетними, не можна. Коли застосовуються касетні речі, яких втрат ми хочемо від іншої сторони?", — прокоментував український лідер.

За його словами, якби не допомога США, то Україна не бачила би вихід балістичних ракет, а отже не було можливості попереджати цивільне населення про загрозу. "Якби не американські розвіддані — таких випадків, як у Кривому Розі та Сумах було б більше. Тому ми так переживали, коли була їхня заморозка", — сказав президент.

Президент заявив, що наразі юристи працюють над документом фінальної угоди зі США, яка має бути ратифікована парламентом. Він вкотре наголосив, що питання боргів за американську військову допомогу там не має бути.

"Вони (ред. — росіяни) використовують ту саму кількість дронів та ракет, включаючи балістичних, для ударів по нашій інфраструктурі. Зменшуючи удари по енергетиці, вони б'ють по інфраструктурі", — заявив Зеленський.

Контингент іноземних військ та гарантії безпеки є головною темою обговорень на зустрічі в Парижі. Крім того, підіймається питання режиму припинення вогню та зривів припинення вогню з російського боку. Зеленський заявив, що Україна побачила документ, який Лавров відправляв до Сполучених Штатів про нібито порушення припинення вогню з боку України та сказав, що їхні заяви не відповідають дійсності.

Наразі в обговореннях зі США не йдеться про території. Основною темою спілкування делегацій є саме припинення вогню. Разом з тим, Зеленський заявив, що заяви Віткоффа щодо статусу пʼяти територій є відображенням російської пропаганди.

"Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню, і до припинення вогню ми не обговорюємо території. Ви знаєте моє ставлення і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території російськими", — сказав президент.

Зокрема, президент повідомив, що Україна вже отримала інформацію стосовно того, що Китай поставляє зброю Росії. Зокрема, йдеться про порох та артилерію. Також КНР займається виробництвом зброї на території Росії. Також президент України повідомив, що мав розмову з китайським лідером під час війни. І той запевняв, що не продаватиме Москві зброю.

Також президент заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ЗСУ провели контрнаступ на Донеччині та звільнили 16 квадратних кілометрів території.