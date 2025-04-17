Трамп штовхає Європу та Китай в обійми один одного, - ЗМІ

Мита Трампа створюють несподіваний альянс між ЄС та Китаєм

США своїми торговими обмеженнями можуть підштовхнути Європу та Китай до співпраці. Китай уже намагається налагодити кращі зв'язки з європейськими країнами.

Деякі європейські лідери також говорять про необхідність партнерства з Пекіном. Про це пишуть провідні світові видання.

The Washington Post, наприклад, повідомляє, що Трамп останнім часом сильно тисне на Європу: втручався у їхні вибори, хотів забрати Гренландію і ввів високі мита на європейські товари. Через це Європа може зняти свої мита на китайські електромобілі, щоб зберегти з Китаєм хороші стосунки. Китай, своєю чергою, готовий менше продавати в Європу, але більше вкладати гроші в європейську економіку та припинити судові позови проти європейських товарів.

Financial Times пише, що Китай активно шукає дружби з Європою через торгову війну зі США. Китайські представники їздять до європейських столиць з пропозиціями, а китайські заводи думають, як перевести свої товари з американського ринку на європейський. Але в ЄС не хочуть стати "звалищем" для товарів, які китайці не можуть продати в США.

The Guardian зазначає, що європейці все більше розуміють: на США вже не можна покладатися як на надійного партнера. Тому Європа хоче стати більш самостійною і почати краще співпрацювати з Китаєм. Хоч китайський лідер Сі Цзіньпін і керує країною жорстко, але зараз він виглядає більш передбачуваним, ніж нестабільні США.

The Telegraph розповідає, як Китай намагається покращити свою репутацію завдяки торговій війні Трампа. Пекін хоче, щоб його більше не вважали "порушником правил" у світовій торгівлі, а бачили як "острівець стабільності" порівняно з непередбачуваними США. Деякі країни ЄС уже готові до такої співпраці.

Німецьке видання Merkur застерігає європейців бути обережними. Воно вважає, що Китай просто хоче "загрузити" Європу товарами, які не може продати в США. Видання вважає, що Піднебесна не є тим надійним партнером, яким себе показує.

Замість дружби з Китаєм газета радить ЄС використати слабкість Трампа для укладення вигідної угоди зі США. "Чому б не прибрати мита з обох сторін?" – запитує видання. Адже для боротьби з Китаєм Трампу потрібна Європа, так само як Європі потрібен американський захист від Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто насправді порадив Трампу підняти мита до рекордних позначок. На відміну від багатьох економістів, він не вважає тарифи шкідливими.