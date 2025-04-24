"Агрессия Путина не знает границ". Реакция иностранцев и украинцев на обстрел Украины

Россия снова показывает, что не стремится к миру

Российская массированная атака по Украине 24 апреля всколыхнула не только украинскую сеть, но и мир. Многие политики и журналисты уже отреагировали на эти ужасы.

"Телеграф" собрал реакции иностранцев и украинцев, среди которых есть и президент Молдовы Мая Санду. Отметим, что количество пострадавших постоянно растет, в результате атаки на Киев ранены более 70 человек, есть погибшие.

Реакции на удар по Украине

Президент Молдовы

"Пока мир надеется на прекращение огня, Россия вновь показывает, что не стремится к миру — только к смерти и разрушению. Ее последний ракетный удар по Киеву убил, ранил мирных жителей. Молдова осуждает этот террор. Украине нужна больше поддержки, больше противовоздушной обороны. Только сила может остановить эту войну", — написала Санду.

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"Мое сердце сегодня с Киевом. Очередной ужасный российский ракетный обстрел, в результате которого убиты и ранены невинные мирные жители, в том числе дети, вновь напоминает нам, что агрессия Путина не знает границ. Солидарности и силы украинскому народу, который мужественно борется за свободу и настоящий мир", — пишет политический деятель.

Посол Израиля в Украине

"Ужасная ночь в Киеве — 10 погибших и почти 100 раненых в результате российской атаки. Глубокие соболезнования семьям погибших", — написал Михаил Бродский.

Международный репортер АВС News

"Самая сильная атака России на Киев за последние месяцы. Мы снова и снова видели, когда велись дипломатические переговоры о давлении на Украину, Россия сопровождает их особенно тяжелыми и жестокими нападениями на украинские города", — написал Патрик Ривелл.

Министр иностранных дел Украины

"Россия нанесла массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, нацелив на мирное население Киева и других районов. Вчерашние российские максималистские требования к Украине выйти из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием для мира. На Москву, а не на Киев, нужно давить", — написал Андрей Сибига.

Кроме этого отреагировали на обстрелы Украины журналист УП Михаил Ткач, военные и депутаты, все они осудили "такое стремление к миру" Кремля, а также давление на Украину по заключению мира.

Реакция журналиста УП Михаила Ткача

Реакция основательницы БФ "Сила Воли Натальи Норец"

Реакция заместителя председателя Киевского областного совета Татьяны Семеновой

Реация военного Мирослава Отковича

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев после массированной атаки России.