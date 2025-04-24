"Агрессия Путина не знает границ". Реакция иностранцев и украинцев на обстрел Украины
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Россия снова показывает, что не стремится к миру
Российская массированная атака по Украине 24 апреля всколыхнула не только украинскую сеть, но и мир. Многие политики и журналисты уже отреагировали на эти ужасы.
"Телеграф" собрал реакции иностранцев и украинцев, среди которых есть и президент Молдовы Мая Санду. Отметим, что количество пострадавших постоянно растет, в результате атаки на Киев ранены более 70 человек, есть погибшие.
Реакции на удар по Украине
Президент Молдовы
"Пока мир надеется на прекращение огня, Россия вновь показывает, что не стремится к миру — только к смерти и разрушению. Ее последний ракетный удар по Киеву убил, ранил мирных жителей. Молдова осуждает этот террор. Украине нужна больше поддержки, больше противовоздушной обороны. Только сила может остановить эту войну", — написала Санду.
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"Мое сердце сегодня с Киевом. Очередной ужасный российский ракетный обстрел, в результате которого убиты и ранены невинные мирные жители, в том числе дети, вновь напоминает нам, что агрессия Путина не знает границ. Солидарности и силы украинскому народу, который мужественно борется за свободу и настоящий мир", — пишет политический деятель.
Посол Израиля в Украине
"Ужасная ночь в Киеве — 10 погибших и почти 100 раненых в результате российской атаки. Глубокие соболезнования семьям погибших", — написал Михаил Бродский.
Международный репортер АВС News
"Самая сильная атака России на Киев за последние месяцы. Мы снова и снова видели, когда велись дипломатические переговоры о давлении на Украину, Россия сопровождает их особенно тяжелыми и жестокими нападениями на украинские города", — написал Патрик Ривелл.
Министр иностранных дел Украины
"Россия нанесла массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, нацелив на мирное население Киева и других районов. Вчерашние российские максималистские требования к Украине выйти из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием для мира. На Москву, а не на Киев, нужно давить", — написал Андрей Сибига.
Кроме этого отреагировали на обстрелы Украины журналист УП Михаил Ткач, военные и депутаты, все они осудили "такое стремление к миру" Кремля, а также давление на Украину по заключению мира.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев после массированной атаки России.