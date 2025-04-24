Укр

Такой ракетной атаки на Украину еще не было. Чем она отличалась от других

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Массированная атака на Украину 24 апреля Новость обновлена 24 апреля 2025, 13:43
Массированная атака на Украину 24 апреля. Фото Коллаж "Телеграфа"

Взрывы гремели в нескольких областях

Российская массированная атака на Украину 24 апреля была одним из самых масштабных ударов баллистики. Взрывы раздавались в нескольких областях, в Киеве зафиксировано попадание в жилой дом.

Как отметил украинский авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона, последний раз такой же силы удар был в начале 2024 года.

"В январе 2024-го враг применил около 10 "Кинжалов" одновременно, а сегодня было использовано 11 баллистических ракет одновременно. То есть мы говорим о том, что был использован целый дивизион — от 8 до 12 пусков ракет совершил враг одновременно без перезаряжания", — отметил Храпчинский.

По его словам, противовоздушная оборона Украины все же смогла сбить некоторые баллистические ракеты и дроны, ведь военные уже начинают понимать и предугадывать траекторию движения ракет. Именно из-за применения большого количества разнообразного вооружения зафиксированы немалые последствия атаки.

Напомним, что в Киеве пострадали по меньшей мере 80 человек, погибли 10 человек, среди них есть дети. Разбор завалов происходит в нескольких районах города. К тому же иностранцы и украинцы уже отреагировали на эту атаку, отметив, что глава России Владимир Путин "не стремится к миру".

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев после массированного удара и что происходит на местах попадания.

Теги:
#Украина #Атака #Война с РФ