"Невідкладно": Трамп емоційно висловився щодо угоди про копалини та Зеленського

Американський лідер не задоволений темпами роботи над угодою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала фінальну версію важливої угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами. За його словами, підписання документа затримується щонайменше на три тижні, і він сподівається, що це буде зроблено "негайно".

Про це він дописав на своїй платформі TruthSocial. "Очікується, що його буде підписано НЕГАЙНО. Робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною йде гладко. Здається, УСПІХ ще попереду!", — заявив американський лідер.

18 квітня Україна та США підписали меморандум про економічне партнерство, який зафіксував готовність обох сторін фіналізувати повноцінну угоду щодо інвестицій у видобувну галузь. Як зазначила віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко, технічні команди вже погодили основні положення документа, а юристи внесли необхідні правки. Після остаточного підписання угоду має ратифікувати Верховна Рада України.

Раніше, 17 квітня, Трамп анонсував підписання угоди на 24 квітня, однак процес затягнувся. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, проєкт документа передбачає створення спільного інвестиційного фонду під назвою "Фонд реконструкції США-Україна", зареєстрованого у штаті Делавер. Фонд буде наповнюватися коштами США та роялті з українських природних ресурсів, які переводитимуться на іноземні рахунки.

Угода також встановлює пріоритет США у доступі до українських корисних копалин, таких як газ, нафта, зріджений природний газ і мінерали. Україна зобов’язується пропонувати всі нові видобувні проєкти фонду в першу чергу, а також надати США пріоритетне право викупу ресурсів і спеціальні умови в ліцензіях. Крім того, документ містить положення про можливу участь американського фонду в інфраструктурних проєктах на території України, зокрема в модернізації портів. Проте прямої згадки про порти в угоді немає, що залишає можливість для широкого тлумачення умов співпраці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "остаточний" мирний план президента США Дональда Трампа передбачає врегулювання не лише питань Криму та інших окупованих територій, а й укладення угоди щодо корисних копалин. Україна та країни Європейського Союзу вже передали свої пропозиції до проєкту цього документа.