"Неотложно": Трамп эмоционально высказался по поводу соглашения об ископаемых и Зеленского

Американский лидер не удовлетворен темпами работы над соглашением

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала финальную версию важного соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. По его словам, подписание документа задерживается минимум на три недели, и он надеется, что это будет сделано "немедленно".

Об этом он написал на своей платформе TruthSocial. "Ожидается, что он будет подписан НЕМЕДЛЕННО. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Кажется, УСПЕХ еще впереди!", — заявил американский лидер.

18 апреля Украина и США подписали меморандум об экономическом партнерстве, зафиксировавший готовность обеих сторон финализировать полноценное соглашение по инвестициям в добывающую отрасль. Как отметила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, технические команды уже согласовали основные положения документа, а юристы внесли необходимые правки. После окончательного подписания соглашение должно ратифицировать Верховная Рада Украины.

Ранее, 17 апреля, Трамп анонсировал подписание соглашения на 24 апреля, однако процесс затянулся. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, проект документа предусматривает создание совместного инвестиционного фонда под названием "Фонд реконструкции США-Украина", зарегистрированного в штате Делавер. Фонд будет наполняться средствами США и роялти из украинских природных ресурсов, переводимых на иностранные счета.

Соглашение также устанавливает приоритет США в доступе к украинским полезным ископаемым, таким как газ, нефть, сжиженный природный газ и минералы. Украина обязуется предлагать все новые добывающие проекты в первую очередь, а также предоставить США приоритетное право выкупа ресурсов и специальные условия в лицензиях. Кроме того, документ содержит положения о возможном участии американского фонда в инфраструктурных проектах на территории Украины, в частности модернизации портов. Однако прямого упоминания о портах в соглашении нет, что оставляет возможность широкого толкования условий сотрудничества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "окончательный" мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает урегулирование не только вопросов Крыма и других оккупированных территорий, но и заключение соглашения о полезных ископаемых. Украина и страны Европейского Союза уже передали свои предложения в проект этого документа.